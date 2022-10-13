В Украину ворвется опасная погода: синоптики назвали дату атаки холодрыги

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине 14 октября будет теплой, но ветреной. Как прогнозируют синоптики, в пятницу будет определять антициклон, а потому дождей ждать не стоит.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что влажность будут поставлять ночные и утренние туманы, поэтому видимость будет снижаться до 300-500 метров.

"Дорогие водители и пешеходы, любите друг друга и заботьтесь взаимно о страховке, здоровье и жизни. В то же время, температура воздуха побуждает к более теплым одеялам, более толстым носкам и народным "ноу-хау" из дополнительного обогрева, вроде пушистого кота и горячего чая с ложкой рома", - отметила она.

В ближайшую ночь столбики термометров будут колебаться вблизи +1 +7 градусов, на крайнем юге +6 +11 градусов, на северо-востоке и в Карпатах от 1 мороза до 4 градусов тепла.

Днем температура воздуха поднимется до +12 +17 градусов, в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях +9 +13 градусов.

В Киеве на Покровы, в День защитника и защитниц Украины будет красиво – без дождя, с утренним туманом и дневной температурой воздуха до +14 градусов.

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Потепление в Украине

Также в понедельник-вторник ожидается потепление, вплоть до +18 градусов, без дождя.

По прогнозу синоптиков, уже к концу октября в Украину придет похолодание, дожди и мокрый снег.

Погода в Украине зимой

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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