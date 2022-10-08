Украину ждет резкое изменение погоды: синоптик назвала дату

Температура воздуха при этом в большинстве областей днем будет колебаться от +15 до +20 градусов.
Погода в Украине в ближайшие дни немного испортит бабье лето. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, 9 октября в воскресенье в Украине атмосферный залетный фронт принесет небольшие дожди.
Про прогнозу синоптика, дожди стоит ждать ночью и утром на западе, а днем на севере Украины и Винницкой области.
На остальных территориях страны осадков не предвидится.
Температура воздуха при этом в большинстве областей днем будет колебаться от +15 до +20 градусов.
Холоднее будет на севере, через Виннитчину вплоть до Черновицкой области, +12 +16 градусов.
По прогнозу Диденко, в воскресенье в Киеве увеличится облачность, пройдет небольшой дождь и похолодает, до +14 градусов.
"Однако в дальнейшем снова вернется сухая солнечная, хотя и свежеватая погода", - поделилась Диденко.
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Какой будет зима
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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