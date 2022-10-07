Атакуют снегопады и ударит мороз: синоптик предупредил о приходе "ледяной" зимы в ноябре

Народный синоптик подытожил, что украинцев ожидает достаточно зимнее окончание осени.
Погода в Украине в ноябре будет морозной. Как прогнозирует синоптик Владимир Деркач с ноября нужно ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.
"Первая декада ноября принесет всего 1-2 теплых дня, а затем начнется плавный переход от зрелой осени в позднюю. Это будет сопровождаться понижением температуры, дождями, которые будут переходить в мокрый снег", - сообщил синоптик, передает Телеграф.
В середине ноября заметно похолодает ночью, однако в дневные часы осадки в этот период на некоторое время отступят.
"Третья декада ноября будет уже холодной. Местами ожидаются небольшие морозы, а в некоторых регионах возможны и достаточно сильные. Осадки в конце осени также усилятся, в основном в виде снега или мокрого снега в зависимости от места обитания", - добавил синоптик.
Народный синоптик подытожил, что украинцев ожидает достаточно зимнее окончание осени.
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Какой будет зима
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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