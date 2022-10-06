В Украину идет аномальная жара: синоптики рассказали о рекордной жаре

Погода ожидается "элегантная" солнечная погода с температурой воздуха +16 +18 градусов.
Погода в Украине в ближайшие дни будет очень жаркой. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, максимальная температура воздуха завтра составит +15...+20 градусов.
Ночью и утром будет холодно, предупреждает она, только +5...+10 градусов, но на то она осень, чтобы рукава удлинялись, куртки толстели, а подошвы набирали высоту.
В Киеве в пятницу ожидается отличная "элегантная" солнечная погода с температурой воздуха +16 +18 градусов.
И такой "рахат-лукум" будет продолжаться, пока в воскресенье пройдут небольшие дожди.
"Бабье лето едва не поддастся вредному мокрому искушению, но удержится!", - добавила оптимизма Наталья Диденко.
Погода на выходные 8-9 октября
Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, ветер будет переменным, до 8 м/с. Температура воздуха ночью до 12 градусов тепла, а днем плюс 22.
Он прогнозирует, что ближе к выходным антициклональный характер погоды приведет к существенным повышением градусов.
Так, в выходные, 8 и 9 октября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью до плюс 12 градусов, а днем максимальные показатели составят 23 градуса.
Читайте такжеПриметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денег
Какой будет зима
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
Читайте также:
- Обалденная грибная закуска за 10 минут: быстрый рецепт идеального блюда
- Самые вкусные блюда из яиц на завтрак за 15 минут: 2 быстрых рецепта, о которых никто не знал
- 90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовления