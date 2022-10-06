Сильнейшие морозы и снегопады: синоптик озвучил, какой будет зима в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине зимой может неприятно удивить украинцев. Знаменитый народный синоптик составлял прогнозы погоды на несколько лет вперед.

Его прогнозы основывались на очень многих факторах - от народных примет до взаимосвязи года с разными планетами.

Согласно прогнозу Леонида Горбаня, декабрь в 2022 году будет мягкий и относительно теплый. Зима начнется с небольшого мороза и в первые дни осадки не ожидаются. С 6 декабря ударят небольшие морозы, возможен снег.

"Уже с 12 числа начнет теплеть, возможен снег с дождем, мокрый снег. В середине месяца ожидается оттепель. К концу декабря снова немного похолодает, но 2023 год украинцы будут встречать с мокрым снегом и оттепелью", - говорится в прогнозе Горбаня.

Погода на январь 2023

Зима в 2023 году будет подчиняться Марсу, а это значит, что стоит ожидать и сильные морозы, и снегопады, и затяжные холода.

По прогнозу народного синоптика, устойчивые морозы будут целый месяц с небольшими послаблениями 5-6, 14-15, 27-28 января. Также часто будет идти снег и мокрый снег, а с 25 января снегопады ожидаются практически ежедневно до конца месяца.

Погода на февраль 2023

Последний зимний месяц начнется с умеренных морозов, но уже после 4 февраля сильно похолодает. С 6 до 12 возможно потепление, оттепель и снег. С 18 февраля снова придут сильные морозы, которые продлятся почти до середины марта.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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