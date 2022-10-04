Осень будет суровой для Украины: синоптик рассказала о приближении сильнейших морозов

Осень будет суровой и морозной для Украины, говорят синоптики.
Погода в Украине на некоторых территориях наблюдается холодная и дождливая. Но, в октябре еще будут теплые дни, но только в середине месяца.
Как говорит заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, начало октября для всей Украины окажется дождливым, а теплые "градусы" будут превалировать только на востоке и юге страны.
"В нынешнем октябре еще может быть период теплой солнечной погоды, так называемого бабьего лета. Но пока расчеты показывают, что начало октября будет дождливым, хотя теплым", - отметила Голеня, передает Realist.online.
В то же время, уже с середины месяца погода улучшится благодаря циклону с юго-запада. Увеличится количество дней без осадков, температура воздуха повысится, то есть бабье лето частично вернется в Украину, но в Карпатах и в северных регионах стоит ожидать снег.
"Такую погоду принесут циклоны с юго-запада. Не исключено, что в конце октября в Карпатах и северных областях выпадет мокрый снег, который укроет землю, но растает. В южных и западных областях погода будет более теплой и солнечной и менее мокрой", - добавила заместительница.
Вместе с этим рано радоваться прогнозам на бабье лето, ведь эта осень, вероятно, будет суровой и морозной.
"Этот год для украинцев суров – в смысле погоды тоже. Весна была холодной, настоящее лето пришло на несколько недель в середине июня и в середине августа. Осень также может быть суровой", - резюмировала Наталья Голеня.
Читайте такжеПриметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в беду
Какой будет зима
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
Читайте также:
- Уникальный джем на зиму от простуды и болезней: простой рецепт для домашней аптечки
- Самая вкусная закуска из винограда: быстрый рецепт, который заменит маслины
- Обалденная грибная закуска за 10 минут: быстрый рецепт идеального блюда