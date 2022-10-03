В Украину врывается жара: синоптики назвала дату резкого потепления

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в начале октября не сильно радует своим теплом. Как отмечает синоптик Наталка Диденко, в северных и западных регионах в течение дня, 4 октября температура воздуха прогнозируется всего на уровне +8 +12 градусов.

В центральных в центральных от +10 до +15 градусов, а вот в восточных и южных областях колонка термометра покажет до +19 градусов.

Дожди ожидаются в западных, северных областях и местами на востоке Украины. В то же время в большинстве центральных регионов страны существенные осадки маловероятны.

"В Киеве 4 октября ожидается преимущественно облачная, с периодическим дождем, погода. Будет холодно, в течение дня в пределах +9 градусов", - добавила Диденко.

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Когда в Украине потеплеет

В Украину бабье лето приедет в среду, 5 октября, и пробудет здесь до следующей среды, 12 октября. В течение недели на большинстве территорий будет наблюдаться сухая и теплая погода с солнечными прояснениями.

"Немного куценькое, на неделю, однако без дождей, с сухим воздухом, солнечными прояснениями, прекрасными туманами и, хоть и относительным, но все же приятным теплым воздухом с температурой +14 +21 градус. Дождемся и будем вместе радоваться", - говорит синоптик.

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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