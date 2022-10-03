Холод и ливни уйдут: синоптик рассказала, когда в Украине станет тепло

Украину ждет ненастье и холодрыга на этой неделе.
Погода в Украине на этой неделе будет влажной, поскольку циклон с атмосферным фронтами еще крутится неподалеку.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 3 октября наиболее вероятны дожди в западных, северных, местами в центральных областях.
На востоке Украины дожди пройдут только в Харьковской области, а вот в южной части днем будет с прояснениями, хотя вечером там все же пройдет небольшой дождь.
Ветер ожидается западный, северо-западный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха самой низкой предполагается в северных и западных областях +9 +13 градусов, самой высокой в южной части +17 +21 градус.
На остальной территории +11 +17 градусов.
В Киеве начало недели будет с дождем и холодной погодой, в течение дня максимально +11 градусов, с порывистым северо-западным ветром.
"Но прекрасными обещают быть дни с 6 по 10 октября – сухие, возможно, даже солнечные и теплые. "Намек на бабье лето!", - прогнозирует Наталья Диденко.
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Какой будет зима
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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