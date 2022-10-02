В Украине разгуляется стихия: синоптики рассказали, когда ударит шторм

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшую неделю будет прохладной, а местами ожидается штормовой ветер и повышение температуры.

Как прогнозируют синоптики, из-за прохождения атмосферных фронтов температура воздуха вначале снизится на 3-5 градусов. Но уже с середины недели атмосферное давление будет расти, благодаря чему в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +20...+23 градуса.

Погода на неделю

3 октября шторм и дожди с грозами ожидаются в северных областях и на Полесье. Ветер западный/юго-западный со скоростью 7-12 м/с, а местами возможны порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от +7 до +12, а днем - будет колебаться до +14. В южных областях и в Приазовье синоптики прогнозируют до +20.

4 октября дождливая и облачная погода сохранится в северных, западных областях, Крыму, Приазовье и на крайнем востоке Украины. Минимальная температура будет от +5 до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +18.

В среду, 5 октября небольшие дожди пройдут только на левобережной части Украины. Ночью столбики опустятся до +5...+11 градусов, а днем температура составит +15 градусов. В южных областях и в Прикарпатье возможны +20 градусов.

Читайте такжеПриметы на 3 октября: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы в дом беду не принести

В четверг, 6 октября из-за действий антициклона осадков не ожидается. Ночью возможен туман с температурой воздуха до +10, а днем воздух прогреется до +20.

В пятницу, 7 октября, по прогнозам синоптиков, сохранится относительно теплая погода. Температура воздуха ночью от +7 до +12 градусов, а днем – до +22.

Погода на выходные 8-9 октября

В субботу и воскресенье, 8-9 октября атмосферное давление продолжит влияние на погоду в Украине. Осадков не ожидается, а днем воздух местами прогреется до +23 градусов.

Читайте такжеПриметы на 4 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в дом привлечь деньги и достаток

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

Читайте также: