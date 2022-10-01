Украину ждет мощный снегопад: синоптик рассказал об атаке морозной погоды

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в октябре будет с небольшим потеплением. Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, в середине месяца стоит ожидать снегопада и дождей.

По его данным, температурные показатели в октябре этого года будут в пределах нормы, а местами даже выше на 1-2 градуса.

В среднем в Украине ожидается +6 +9 градусов тепла, а в южных областях – от +10 до +11 тепла.

"Первая декада месяца ожидается прохладной, но потом постепенно с середины октября температура немного повысится, хотя и не во всех областях. Возможно, еще будет "бабье лето", но о его сроках и продолжительности пока говорить рано", - спрогнозировал синоптик, пишет meteoprog.

Он добавил, что количество осадков в октябре превысит норму на 20-40%. При этом умеренное увлажнение и местами даже дефицит дождей ожидается в южных регионах.

"Выпадение первого снега в некоторых регионах страны возможно уже во второй декаде октября, что не является аномальным для второго месяца осени", - добавил Игорь Кибальчич.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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