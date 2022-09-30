Только несколько регионов ждет пекло: синоптики рассказали об атаке холодного фронта

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в первые выходные октября будет невероятно жаркой. Как прогнозируют синоптики, 1 октября в южных регионах и Днепропетровской области будет до +26.

На востоке и в центре страны +22…+24, в Черновицкой и Сумской областях до +22, на Киевщине, Тернопольщине, Винничине и Ивано-Франковщине до +19, в Хмельницкой и Житомирской областях до +16. В остальных областях воздух прогреется до +12…+14.

В Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается переменная облачность, на остальной территории страны будет пасмурно. В западных регионах пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 2 октября тепло задержится в Луганской и Донецкой областях до +24, Крыму, Одесской и Запорожской областях до +21, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской и Николаевской областях до +19, на Закарпатье, Кировоградщине, Полтавщине и Сумщине до +17. В остальных регионах воздух прогреется до +10…+13.

На всей территории страны будет пасмурно, без дождей обойдется только в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

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В понедельник 3 октября неделя начнется с умеренно теплой погоды в Крыму, Донецкой, Одесской, Херсонской и Запорожской областях, а также на Закарпатье до +14…+16.

В других регионах октябрь по полной вступит в свои права: в северных областях средняя температура составит +8…+10, на остальной территории — +11…+13. На Львовщине, Черкащине, Волыни, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине погода в начале недели будет дождливой. В остальных регионах будет облачно, но без осадков.

К середине октября стоит ожидать существенного похолодания.

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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