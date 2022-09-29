Украину накроет адская жара: синоптик назвала самый жаркий день

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине до конца недели будет очень жаркой. Как прогнозируют синоптики, в Украине ударит жара +28.

Так, в пятницу, 30 сентября, температура воздуха в Украине будет составлять +18...+23 градуса, на востоке до +24, а на юге местами вплоть до +25...+27 градусов.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что свежее будет только в западных областях, однако и там достаточно комфортно, +16...+21 градус.

Ночью дожди пройдут на севере, в центре и на юге.

Днем 30 сентября будет дождь в центральной части, на крайнем западе, на Харьковщине, Полтавщине, в Днепре с районами. На остальной территории в дневные часы без существенных осадков.

В Киеве температура воздуха ожидается от +19 до +21 градусов и после ночного дождя в Киеве днем будет приятная сырость и комфортное тепло.

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Погода на начало октября

Теплая погода еще пробудет в субботу, а вот в воскресенье небо затянет дождевыми облаками и станет холоднее, предупреждает она.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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