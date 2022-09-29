Украину накроет адская жара: синоптик назвала самый жаркий день

Теплая погода пробудет 1 октября и порадует украинцев.
Погода в Украине до конца недели будет очень жаркой. Как прогнозируют синоптики, в Украине ударит жара +28.
Так, в пятницу, 30 сентября, температура воздуха в Украине будет составлять +18...+23 градуса, на востоке до +24, а на юге местами вплоть до +25...+27 градусов.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что свежее будет только в западных областях, однако и там достаточно комфортно, +16...+21 градус.
Ночью дожди пройдут на севере, в центре и на юге.
Днем 30 сентября будет дождь в центральной части, на крайнем западе, на Харьковщине, Полтавщине, в Днепре с районами. На остальной территории в дневные часы без существенных осадков.
В Киеве температура воздуха ожидается от +19 до +21 градусов и после ночного дождя в Киеве днем будет приятная сырость и комфортное тепло.
Читайте такжеПриметы на 1 октября: какие 5 запретов нельзя нарушать в первый день месяца
Погода на начало октября
Теплая погода еще пробудет в субботу, а вот в воскресенье небо затянет дождевыми облаками и станет холоднее, предупреждает она.
Читайте такжеПриметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачу
Какой будет зима
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
Читайте также:
- Самое вкусное овощное рагу с одним секретным ингредиентом: невероятно простой рецепт
- Самый вкусный торт за 5 минут с изумительной начинкой: простой рецепт, от которого все будут в шоке
- Самая вкусная и бюджетная закуска по-итальянски: 2 быстрых рецепта