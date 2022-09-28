Лютые дожди испоганят бабье лето в Украине: синоптики рассказали о погодном Армагеддоне

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в четверг, 29 сентября будет теплая, но в некоторых регионах страны будут идти дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, на юге Украины будет +20...+26°C, на остальной территории страны температура воздуха составит +14...+19°C, при прояснениях до +18...+22°C.

Дожди будут на западе страны, а также на крайнем востоке, вечером они будут на севере и в центре Украины.

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В Киеве 29 сентября будет переменная облачность. По области ночью без осадков, днем местами ожидается небольшой дождь, а в Киеве без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +4 +9 градусов, а днем +15 +20. В Киеве ночью ожидается +7 +9 градусов, а днем +16 +18.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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