Октябрь будет уникальным: синоптики рассказали, какой ждать погоды в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в октябре 2022 года будет близко к климатической норме.

Как сообщат в Укргидрометцентре, средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 5-11 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 26-58 мм, в Карпатах местами 68-88 мм, что в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура октября составляет 6-13 градусов тепла, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры составляет 26-34 градуса тепла, в Крыму до 35 градусов тепла, в горных районах 20-21 градуса тепла.

Абсолютный минимум температуры – 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 0-3 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Прикарпатье и в горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат 120-129 мм.

"Заморозки в первой половине месяца - явление обычное", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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