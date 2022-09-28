Октябрь будет уникальным: синоптики рассказали, какой ждать погоды в Украине

В октябре будут частые заморозки и необычная погода в Украине.
Погода в Украине в октябре 2022 года будет близко к климатической норме.
Как сообщат в Укргидрометцентре, средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 5-11 градусов тепла.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 26-58 мм, в Карпатах местами 68-88 мм, что в пределах нормы.
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура октября составляет 6-13 градусов тепла, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла.
Абсолютный максимум температуры составляет 26-34 градуса тепла, в Крыму до 35 градусов тепла, в горных районах 20-21 градуса тепла.
Абсолютный минимум температуры – 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 0-3 градусов мороза.
Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Прикарпатье и в горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат 120-129 мм.
"Заморозки в первой половине месяца - явление обычное", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
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Какой будет зима
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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