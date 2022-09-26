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Одним бабье лето, другим мороз и снег: синоптики рассказали, каким будет октябрь в Украине

26 сентября 2022, 20:40

27 сентября, дожди пройдут на западе, севере и в центре Украины. Без осадков будет только на юге и востоке страны.

погода, прогноз погоды
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине показала настоящую холодину в сентябре. Как прогнозируют синоптики, бабьего лета стоит ожидать в Украине, но не везде.

Согласно данным Укргидрометцентра, 27 сентября, дожди пройдут на западе, севере и в центре Украины. Без осадков будет только на юге и востоке страны.

Впрочем, в этот день потеплеет. Так, на юге ночью будет от +12 до +16, а днем +23 +26 тепла.

На востоке и в центре ночью стоит ожидать от 10 до 13 градусов выше нуля, а днем столбики термометров покажут от 18 до 20 градусов тепла.

А вот на севере и западе напротив похолодает. В ночное время суток ожидается от +8 до +11, а днем 11-14 градусов тепла.

В среду, 28 сентября, дожди захватят весь запад Украины, восток, юго-восток и север. Только в центре и на юго-западе будет сухо и без осадков.

Теплее всего будет на юге. Ночью столбики термометров покажут от 13 до 16 градусов тепла, а днем воздух прогреется в диапазоне от +21 до +24.

Немного прохладнее в центре и на востоке: ночью 10-13 градусов тепла, а днем 18-21 выше нуля.

На западе и севере ночью будет 8-10 градусов с отметкой "плюс", а днем столбики термометров покажут от 14 до 17 градусов тепла.

В пятницу, 30 сентября, в Украине кратковременные дожди ожидаются только на западе. На остальной территории Украины без осадков.

Тепло будет в южных областях. Днем здесь от 12 до 14 градусов тепла, а ночью от +22 до +26.

На севере, востоке и в центре ночью будет около 10 градусов с отметкой "плюс", а днем стоит ожидать от +20 до +23 градусов.

Прохладнее всего в этот день будет на западе Украины. Ночью здесь от 5 до 8 градусов с отметкой "плюс", а днем от 16 до 19 градусов тепла.

карта погоды

Погода на начало октября

Как сообщил народный синоптик Владимир Деркач, октябрь начнется достаточно хорошо.

"Погожие дни в начале немного испортят небольшие осадки в середине декады (1-2 дня), а дальше достаточно хорошо потеплеет и придет долгожданное бабье лето, которое заденет и начало второй декады", - сообщил народный синоптик, передает Телеграф.

Приблизительно после праздника Покрова (14 октября), отмечает Деркач, понемногу начнет заходить холодный воздух, вырастет возможность осадков, хотя слабых, температура ночью сильно снизится, но не менее 0 градусов.

Третий последний десятидневный отрезок октября значительного тепла не предполагает, но ожидаются 2-3 теплых дня в течение этой декады. Деркач добавил, что заморозки ночью будут, и осадков стоит ожидать к концу месяца.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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