Синоптики рассказали, где и когда ждать настоящего пекла в Украине

Воздух прогреется в Украине до жарких +28 градусов, но будут лить дожди.
Погода в Украине на этой неделе будет жаркой, только дожди будут портить настроение в нескольких областях, в основном на западе и востоке страны.
26 сентября, осадки накроют весь западный регион, также затронув и немного центра с севером.
В Укргидрометцентре отмечают, что дожди прольются от Закарпатья до Хмельницкой области, а вот в Житомирской, Сумской, Черниговской и Киевской областях дожди будет только днем, ночью осадков не обещают.
Температура будет днем будет колебаться от +13 до +17, ночью же +6...+10.
В большинстве регионов днем температура воздуха будет в районе 12-18 градусов с отметкой "плюс", ночью же она опустится до +6 +9.
На юге будет теплее всего. Воздух прогреется до +19...+22. С наступлением ночи похолодает до +10...+13 градусов.
Во вторник, 27 сентября, дождливый фронт уже полностью захватив центр.
На западе страны температура воздуха достигнет +11...+14 градусов днем с понижением до +8...+11 ночью. На севере и востоке днем будет +11...+19 днем и +8...+12 ночью, кроме Донецкой и Луганской областей, где столбики термометров днем будут показывать +19...+21 и +11...+14 ночью.
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В южных частях страны сохранится сухая погода, +23...+26 и +12...+16 соответственно.
28 сентября, дожди будут заливать западные области, северо-восток и Херсон. На остальной территории осадков не предвидится.
На западе температура воздуха будет в пределах +14...+17 днем и +8...+11 ночью.
В центральных областях +14...+18 днем и +8...+12 ночью.
На севере страны +14...+17 днем и +8...+11 ночью.
На востоке +17...+21 днем и +10...13 ночью.
В южных областях +21...+25 днем и +12...+16 ночью.
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Какой будет зима
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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