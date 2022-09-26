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Синоптики рассказали, где и когда ждать настоящего пекла в Украине

26 сентября 2022, 02:20

Воздух прогреется в Украине до жарких +28 градусов, но будут лить дожди.

погода в Украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на этой неделе будет жаркой, только дожди будут портить настроение в нескольких областях, в основном на западе и востоке страны.

26 сентября, осадки накроют весь западный регион, также затронув и немного центра с севером.

В Укргидрометцентре отмечают, что дожди прольются от Закарпатья до Хмельницкой области, а вот в Житомирской, Сумской, Черниговской и Киевской областях дожди будет только днем, ночью осадков не обещают.

Температура будет днем будет колебаться от +13 до +17, ночью же +6...+10.

В большинстве регионов днем температура воздуха будет в районе 12-18 градусов с отметкой "плюс", ночью же она опустится до +6 +9.

На юге будет теплее всего. Воздух прогреется до +19...+22. С наступлением ночи похолодает до +10...+13 градусов.

карта погоды

Во вторник, 27 сентября, дождливый фронт уже полностью захватив центр.

На западе страны температура воздуха достигнет +11...+14 градусов днем с понижением до +8...+11 ночью. На севере и востоке днем будет +11...+19 днем и +8...+12 ночью, кроме Донецкой и Луганской областей, где столбики термометров днем будут показывать +19...+21 и +11...+14 ночью.

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В южных частях страны сохранится сухая погода, +23...+26 и +12...+16 соответственно.

карта погоды

28 сентября, дожди будут заливать западные области, северо-восток и Херсон. На остальной территории осадков не предвидится.

На западе температура воздуха будет в пределах +14...+17 днем и +8...+11 ночью.

В центральных областях +14...+18 днем и +8...+12 ночью.

На севере страны +14...+17 днем и +8...+11 ночью.

На востоке +17...+21 днем и +10...13 ночью.

В южных областях +21...+25 днем и +12...+16 ночью.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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