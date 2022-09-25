В Украину ворвется циклон Стефания: синоптики предупредила украинцев о настоящей жаре

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни принесет потепление. Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, дожди понемногу отступают.

Украина окажется между двумя атмосферными образованиями: антициклоном Стефаном над восточным Черноморьем и циклоном Стефанией над Скандинавией, которые будут диктовать погоду.

"Нам завтра будут более близкие и более естественные западные тенденции и имя Стефания для всех украинцев особое - поэтому 26 сентября атмосферные фронты обусловят в большинстве областей периодические дожди. В южной части понедельник будет сухим", - написала Диденко.

При этом преобладают юго-западные ветры с умеренной скоростью. На юге и востоке Украины 26 сентября максимальная температура воздуха днем будет достигать +19+24 градусов, а на остальных территориях преимущественно +13+18 градусов.

Погода на неделю

Всю неделю ожидается теплая погода - настоящее бабье лето с +20 +25, а порой и до +27 градусов в южных, восточных и центральных областях.

В то же время на севере и западе страны будет свежая погода с периодическими осадками.

В Киеве, понедельник, 26 сентября будет облачно, а столбики термометра днем не покажут больше +13 +14 градусов.

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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