В Украину идет долгожданное потепление: синоптики рассказали, когда ждать жары

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последние дни сентября порадует потеплением. Как прогнозируют синоптики, уже в ноябре стоит ожидать похолодания и прихода зимы. Поэтому погода к концу сентября и в начале октября будет благоприятной.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в течение оставшихся дней сентября в западных областях немного похолодает, а в восточных и южных наоборот потеплеет.

Так в воскресенье, 25 сентября, синоптики ожидают сухую погоду с температурой в районе +15…+18 градусов практически по всей территории страны.

Однако уже в начале рабочей недели дожди вновь накроют практически всю Украину и однако при этом в восточных и южных областях значительно потеплеет, местами до +25 градусов.

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В среду синоптики ожидают продолжения дождей на левобережной Украине, а также похолодания в западных областях до +11…+14 градусов.

К концу рабочей недели жители восточных и южных областей получат передышку от осадков, а вот остальным повезет меньше.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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