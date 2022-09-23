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Заморозки атакуют Украину: синоптики предупредили и самом холодном дне

23 сентября 2022, 20:26

Последняя сентябрьская неделя начнется с дождей и мороза.

погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на выходных будет очень пасмурной. Как прогнозируют синоптики, во многих областях стоит ожидать дождь и ночные заморозками. Днем некоторые регионы смогут порадоваться теплом.

В ночь с 23 на 24 сентября в Сумской, Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются заморозки. Поэтому всем огородникам и садоводам следует заблаговременно достать покровный материал.

Днем 24 сентября температура воздуха в большинстве областей будет соответствовать климатической норме. В южных регионах и Запорожской области ожидается +17...+19 °С, в Луганской и Донецкой областях - +15...+17 °С, Черновицкой, Черкасской и Закарпатской - +11...+13 °С.

В Крыму, как для сентября, будет прохладно — +16…+17 °С. На остальной территории страны столбики термометров покажут +13…+16 °С. При этом везде, кроме западных регионов, будет дождь.

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Погода на 25 сентября

В воскресенье большую часть Украины ожидает погода без осадков, только в Сумской, Харьковской и Полтавской областях пройдут небольшие дожди. В южных областях, Запорожье и Крыму термометры покажут +17…+19 °С (ночью — +6…+9 °С), в Донецкой и Луганской областях — +15…+17 °С (ночью — +4…+7 °С) С), на Черниговщине, Сумщине и Черкасской области — +11…+13 °С (ночью — +3…+5 °С), в остальных регионах — +14…+16 °С (ночью — +3…+6 °С) ).

Дожди будут лить еще

Последняя сентябрьская неделя начнется дождями в западных областях и ясной погодой в остальных регионах. Теплой погода в начале недели будет в Одесской, Херсонской и Николаевской (до +22 °С). Также прогноз порадует жителей Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, где ожидается +18…+21 °С. На остальной территории Украины воздух прогреется до +15…+17 °С.

карта погоды

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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