Жара ударит в октябре: синоптик предупредил об 'аномальной' погоде

После 20 октября в Украине будет довольно холодно, но все же ожидается два-три теплых дня.
Погода в Украине в октябре будет невероятно теплой. Как прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач, бабье лето ворвется очень стремительно.
По его словам, октябрь начнется хорошей погодой, но в середине первой десятидневки в течение одного-двух дней будут идти дожди.
После них ощутимо потеплеет и начнется бабье лето, которое продлиться до первой части второй декады месяца.
"Холодный воздух начнет заходить в Украину где-то после праздника Покрова (14 октября). В этот период вероятны дожди, столбики термометров по ночам будут показывать около 0 градусов", - сообщил синоптик, передает Телеграф.
После 20 октября в Украине будет довольно холодно, но все же ожидается два-три теплых дня. В этот период возможны незначительные заморозки по ночам. Осадков же будет мало.
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Какой будет зима
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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