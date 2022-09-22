Жара ударит в октябре: синоптик предупредил об 'аномальной' погоде

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в октябре будет невероятно теплой. Как прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач, бабье лето ворвется очень стремительно.

По его словам, октябрь начнется хорошей погодой, но в середине первой десятидневки в течение одного-двух дней будут идти дожди.

После них ощутимо потеплеет и начнется бабье лето, которое продлиться до первой части второй декады месяца.

"Холодный воздух начнет заходить в Украину где-то после праздника Покрова (14 октября). В этот период вероятны дожди, столбики термометров по ночам будут показывать около 0 градусов", - сообщил синоптик, передает Телеграф.

После 20 октября в Украине будет довольно холодно, но все же ожидается два-три теплых дня. В этот период возможны незначительные заморозки по ночам. Осадков же будет мало.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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