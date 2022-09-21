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В Украину возвращается жара: синоптики рассказали, когда закончатся дожди

21 сентября 2022, 21:06

Воздух в Украине прогреется до рекордных 23-26 градусов Цельсия.

погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в сентября очень холодная и дождливая. Как прогнозируют синоптики, череда дождей и ветров, которую принес циклон в большинство областей, ненадолго прервется потеплением.

Так, погода порадует теплом уже на следующей неделе, но всего на несколько дней.

По прогнозу ресурса weather.com облачность останется и во многих регионах продолжатся дожди, однако с 27 сентября начнет теплеть.

В центре и на востоке Украины можно ждать к концу сентября тепло до 19-20 градусов.

На западе Украины температура не поднимется выше 18 градусов, также там продолжатся дожди.

карта погоды

На севере обещают 23-24 градуса тепла и облачную погоду.

А больше всего теплом порадуются жители юга Украины. Там воздух прогреется до рекордных 23-26 градусов Цельсия.

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карта погоды

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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