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Когда в Украине прекратятся дожди и ударит +28: синоптики назвали самый жаркий день

20 сентября 2022, 05:50

С 14 октября и до конца месяца практически не будет дождей.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине к концу сентября и началу октября наладится. Как сообщают синоптики, ожидается до +28 градусов тепла.

По данным Gismeteo, на западе Украины дожди прекратятся ближе к середине октября. Преимущественно ясные дни без осадков продлятся с 15 по 23 октября. Максимальная температура воздуха ожидается +22 градуса 3 октября.

Только во Львове дожди пройдут до 14 октября включительно. 3 и 10 октября будут максимально теплыми днями до +20-21. До 24 октября будет перерыв от осадков, а затем осень возьмет свое и уже ближе к концу октября будет не теплее +6 градусов.

карта погоды

В центре Украины ливни также закончатся ближе к 15 октябрю. Далее будет солнечная и сухая неделя, вплоть до 24 числа.

На юге Украины ожидаются дожди все ближайшие дни, до 10 октября, при этом рекордно высокая температура за месяц будет +27 градусов 3 октября.

С 14 октября и до конца месяца практически не будет дождей.

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В Киеве дожди закончатся только 15 октября. Перерыв в осадках пройдет до 24 октября, а далее погода будет становиться все холоднее и 31 числа будет -1. Максимально тепло будет 3 октября до +21 градус.

карта погоды

В Виннице октябрь тоже будет дождливым с теплыми днями до +22 градусов. 31 октября столбик термометра опустится до +2.

В Николаеве синоптики прогнозируют рекорд по максимально теплой погоде в Украине до +28 градусов 3 октября. С 12 числа дожди сменятся солнечными днями до 25 октября.

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карта погоды

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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