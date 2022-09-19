Вся Украина будет плавать: синоптики предупредили о мощном циклоне и резком похолодании

В центральных областях Украины и южной части будут дожди с грозами и похолодание.
Погода в Украине в ближайшие дни будет очень дождливой. Как сообщают синоптики, в западных областях ожидается еще и туман.
Ночью в большинстве областей Правобережья, а днем в Украине, кроме юго-востока, временами ожидается дождь. В то же время в центральных областях и южной части местами дожди с грозами.
В западных областях ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +4 +9 градусов, в южной части до +13, а днем +9 +14, при этом на юге и востоке страны +17 +22.
На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом. Температура ночью и днем ожидается в пределах 0 +5 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 20 сентября будет облачно с прояснениями, временами дождь. При этом ночью прогнозируется местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +4 +9 градусов, а днем +9 +14. В Киеве температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6 +8 градусов, а днем +11 +13.
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Какой будет зима
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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