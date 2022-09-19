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Когда в Украине потеплеет: синоптики дали прогноз и назвали самый холодный день

19 сентября 2022, 05:20

В Украине холоднее всего будет в западных областях, всего +9 градусов.

Погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в середине сентября будет еще холоднее. Как сообщают синоптики, в этом месяце потепления ждать не стоит.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 19 сентября следует рассматривать как день, когда можно немного отдохнуть от пасмурной погоды и дождей.

В Украине холоднее всего будет в западных областях, а теплая погода ожидается на юге и востоке.

На западе дневная температура составит от +9 до +13 градусов, а в южных и восточных регионах - от +18 до +23.

"Циклон будет отступать с нашей территории, поэтому осадков будет значительно меньше - небольшие и умеренные дожди пройдут на западе (в Карпатах с мокрым снегом) и местами небольшие - на севере Украины. На остальной территории осадки маловероятны, но возможны туманы, дымки - видимость снижена, влажность повышена", – продолжила Диденко в прогнозе погоды на 19 сентября.

В Киеве в понедельник дневная температура составит около +15 градусов. В северных и западных областях, по словам Диденко, прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Когда в Украине потеплеет и придет бабье лето

Народный синоптик Стас Щедрин прогнозирует, что бабье лето придет в Украину в начале октября.

"Бабье лето придет, скорее всего, в начале октября — в период с 1 по 10 число. В сентябре его можно не ждать — до конца этого месяца погода будет такой, как сейчас", - прогнозирует синоптик, передает ТСН.

В то же время он отмечает, что еще одно бабье лето возможно в первых числах ноября. Тогда, по словам Щедрина, в Украине тоже ожидается потепление.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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