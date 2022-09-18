На Украину надвигается волна арктического холода: синоптики назвали регионы, которые будут плавать

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине будет очень холодной на будущей неделе. Как прогнозируют синоптики, будет преобладать невысокая температура с дождями.

Так, в понедельник, 19 сентября, в западных регионах будет сыро, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Черновецкой, Хмельницкой областях будут идти дожди.

Ночная температура в этих регионах опустится до 4 градусов со знаком "плюс". А на востоке и юге будет сухо и тепло. Теплее всего в Херсонской области, там дневная температура составит +22 градуса.

Во вторник, 20 сентября, сухо будет только в трех областях нашей страны - Харьковской, Луганской и Донецкой.

Остальные регионы накроют дожди. Кроме того, в центре, на севере и западе будет по-осеннему холодно. Ночные температуры опустятся до 4-6 со знаком "плюс".

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В Киеве днем будет +11 +13, ночью - +6 +8, днем - дожди, ночью - сухо.

В среду, 21 сентября, дождливо будет на западе и севере страны. Кроме того, зонты понадобятся жителям Киевской и Житомирской областей.

Теплее всего в этот день будет в Херсонской, Донецкой и Запорожской областях - дневная температура составит +19 градусов.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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