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Украину "завалит" снегом: синоптики предупредили о штормовом циклоне

17 сентября 2022, 21:46

Температура воздуха 18 сентября будет существенно отличаться на востоке и западе страны.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине уже в середине сентября будет отличаться. По прогнозу синоптиков, 18 сентября Украину накроет мокрый снег и резко похолодает.

Укргидрометцентр отмечает, что погоду определит активный циклон, в результате которого на большинстве территорий страны пройдут грозовые дожди, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, а в некоторых регионах максимальная дневная температура не превысит +14 градусов.

"Ночью в воскресенье в западных, северных и местных центральных областях прогнозируют значительные дожди (I уровень опасности, желтый), тогда как в Карпатах сильный дождь соединится с мокрым снегом, на высокогорье, возможно, образуется снежный покров (II уровень опасности, оранжевый)", - сообщают в Укргидрометцентре.

Температура воздуха 18 сентября будет существенно отличаться на востоке и западе страны.

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К примеру, в западных областях ночью воздух охладится до +7 +10, а днем столбик термометра там покажет лишь +10 +14 градусов.

Более теплая погода ожидается в северных и центральных регионах, где ночью будет +9 +15, а днем от +15 до +25 градусов.

В то же время в восточных и южных областях ночная температура будет держаться в пределах +15 +18 градусов, зато днем воздух прогреется максимально до +28 градусов.

карта погоды

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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