Украину накроет снежный циклон: синоптики назвали дату армагеддона

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на выходных, 17-18 сентября будет преобладать влажная. Как сообщила синоптик Наталка Диденко, Украину атакуют дожди и сильный туман с дымкой.

17 сентября сухая погода будет преобладать в Волынской, Ровенской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму. На остальной территории в субботу периодически небольшой или умеренный дождь.

В воскресенье серьезных дождей станет больше и охватит влажная погода практически всю Украину - прискачет с юго-запада циклон Relli.

"Дожди местами могут быть сильными - такова типичная осенняя картинка", - написала Диденко.

Погода на выходные

В то же время, по ее прогнозу, существенно похолодает в воскресенье на западе Украины, ожидается максимально 7-12°. А теплее всего будет в субботу, 17 сентября, в южной части — до 24-29°.

В западных областях 17 сентября ожидается 14-18, 18 сентября похолодание до 7-12.

В северных областях выходными 15-18, 18 сентября в Житомирской и Киевской 13-15.

В центральных областях 14-19, в Полтавской области и в Днепре с районами 16-21.

В восточных областях 17 сентября 20-24, 18 сентября потеплеет до 24-28.

В южной части 23-29, в Крыму до 30, 18 сентября в Одесской и Николаевской областях похолодание до 19-22.

В Киеве 17 сентября дождь, если и будет, небольшой, местами, в течение дня до 18 тепла.

А вот в воскресенье, 18 сентября, погода в столице усложнится – дождь, сильный штормовой ветер и похолодание до 13-15.

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Где ждать снег на выходных

18 сентября ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях сильные дожди, количество осадков 20-30 мм (І уровень опасности, желтый).

В Карпатах прогнозируется сильный дождь с мокрым снегом, количество осадков 40-50 мм (II уровень опасности, оранжевый).

На высокогорье Карпат возможно образование снежного покрова 3-5 см, говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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Какой будет зима в Украине

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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