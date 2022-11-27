Снегом завалит всех: в Украину несутся морозы и шторм

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине зимой будет с большими морозами и снегопадами. Однако зима все же придет по расписанию.

Как написал народный синоптик Станислав Щедрин, вскоре наступит декабрь, и уже второго числа в Украине прогнозируется приход устойчивой зимней погоды с небольшими морозами и солнечными прояснениями.

По всей территории Украины, за исключением южных регионов, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до -4 градусов по Цельсию, однако ночью столбик термометра опустится местами до -7 и даже -14 градусов.

При этом в прогнозе погоды от синоптика говорится, что с началом зимы наконец-то прекратятся осадки, вместо которых будет преобладать малооблачная и сухая погода с солнечным небом.

Погода на декабрь в Украине

Как сообщают синоптики, средняя температура будет в пределах от -2 до +3 градусов и выше. Декабрь будет теплым и мягким месяцем, однако лишь с 6 по 12 декабря прогнозируются незначительные морозы.

В то же время Новый год украинцы, скорее всего, будут встречать с мокрым снегом и оттепелью, пишет Апостроф.

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Погода на январь в Украине

Средняя месячная температура на юге Украины ожидается в пределах +1...+2 градуса, а на северо-востоке и востоке -2...-3 градуса.

Устойчивые, но незначительные морозы будут наблюдаться 5-6, 14-15, 27-28 января. Почти постоянно будет снег или мокрый снег, а уже с 25 января - снегопады.

Сильные снегопады и мороз

Настоящая зима все же посетит Украину в конце января и начале февраля. Температура воздуха ночью в некоторых регионах упадет до -15...-20 градусов и будет идти сильный снежный шторм.

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