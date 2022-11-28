На Украину обрушится ледяной шторм: синоптики назвали даты снежного Армагеддона

Ветер в Украине будет с востока, юго-востока, порывистый, некомфортный.
Погода в Украине 29 ноября будет снежной и переходить местами в дождь.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, такой погоды следует ожидать в Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Одесской областях и Кропивницком.
"Снег во вторник будет выпадать неширокой полоской от Житомирщины, Киевщины через Кропивницкий, Хмельницкую, затрагивая Черкасщину, Винницкую область до Одесщины. Снег, мокрый снег, а в Одесской области - преимущественно дождь", - рассказала синоптик в Facebook.
По словам синоптика, на остальной территории Украины осадков не ожидается.
"Ветер будет с востока, юго-востока, порывистый, некомфортный, в центре, на юге, северо-востоке и в восточных областях возможны штормовые порывы. Особенно опасным ветер может быть в прибрежных зонах, в Приазовье - до штормовых волн!" - добавила Диденко.
Температура воздуха, по данным синоптика, в большинстве областей днем будет колебаться вблизи нуля, от 2 мороза до 4 тепла, в Крыму до +7...+12 градусов.
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"Из-за подмерзания ночью и утром - гололедица!", - предупредила она.
В Киеве 29 ноября ожидается мокрый снег, гололед или "каша" на дорогах.
"Ветер с востока, порывистый. Из-за такого ветра воздух будет ощущаться холоднее - не так теплее, как плотнее одевайтесь. В течение дня во вторник в Киеве около нуля", - констатировала Диденко.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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