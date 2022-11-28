У России хватит запаса ракет на 2-3 атаки, потом удары возможны не раньше весны - Свитан

Запасы ракет у России исчерпываются - Роман Свитан / Коллаж УНИАН

Россия продолжает наносить удары по Украине. В частности, во время атаки 23 ноября РФ выпустила по объектам инфраструктуры около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", чем спровоцировала системную аварию, из-за которой большинство украинцев остались без света, воды и связи.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал о том, много ли ракет осталось у РФ, как скоро россияне смогут собрать ракеты для новых пусков, что будет делать РФ, когда исчерпает запас ракет и почему Путин не рискнет применять ядерное оружие по Украине.

С учетом недавней атаки на инфраструктуру и того количества ракет, которые РФ выпустила по ней, как скоро может повториться новая атака? Много ли РФ необходимо времени, чтобы восполнить запасы для залпа?

Восстанавливать запас для залпа они будут очень долго - на это нужно несколько месяцев. Но дело в том, что сама подготовка к атаке занимает от недели до двух в зависимости от количества ракет той номенклатуры, которые будут использоваться. То есть в районе 10 дней. Количество ракет, которые они могут произвести, по некоторым позициям доходит до 2-3 ракет в месяц, а некоторые - в неделю. Но россияне выпускают по нам ракеты не из вновь поставленных и произведенных ракет. Такие ракеты они переводят в режим запасов, а из запасов достают ракеты, которые там уже были, после чего работают ими по нам. Это - оптимальный вариант замещения тех же неприкосновенных запасов.

Сейчас ракет основного состава - Х-101, Х-555, "Искандеров" - у них осталось чуть больше сотни, "Калибров" морского базирования - чуть больше двух сотен. То есть можно говорить о наличии 500-600 крылатых ракет. Но есть и ракеты с дальностью от 100 до 300 километров - несколько сотен штук "Ониксов" и Х-22. Потому, если говорить об общем состоянии ракет у РФ, то их около тысячи. То есть примерно на 9-10 волн, которые они могут организовать, но тогда они полностью останутся без ракет. А этого не может допустить ни одна страна, потому если РФ будет продолжать балансировать на грани неприкосновенного запаса, то это могут быть еще 2-3 волны. При этом у них еще будет оставаться несколько сотен ракет.

То есть после 2-3 волн они не смогут быстро восполнить запасы?

Да, быстро восполнять запасы россияне не могут. Они производят "Калибры", в каких-то объемах "Искандеры", Х-101. Но все остальные ракеты в РФ не могут производить из-за санкций и недостатка элементной базы. Даже то количество ракет, которое они могут производить, не восстанавливает запасы - для того, чтобы собрать количество, необходимое для одной волны, нужно несколько месяцев.

Вот эти две-три волны на что могут быть нацелены? Добить ими украинскую энерго- или газовую инфраструктуру?

Такого рода действия - это действия террориста, то есть это - геноцид украинского народа через терроризм. Потому то, куда они будут бить дальше, очень сложно спрогнозировать - это логика маньяка, которую нормальному человеку сложно разложить.

То есть прямых целей по уничтожению инфраструктуры или каких-то объектов у РФ сейчас нет?

Я бы сказал наоборот - у них целый спектр целей, начиная от детского сада и заканчивая атомной станцией. Мосты, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, распределительные станции, очистительные и фильтрационные станции, водоканалы - то есть, в принципе, вся инфраструктура. Что придет в голову маньяку - очень сложно определить. Такая логика не поддается прогнозированию, потому тут может быть что угодно.

Если говорить о ракетах, которые Россия пока еще может воспроизводить сама. пока. Какие из них для Украины наиболее опасны, если Россия сможет перевести производство на военные рельсы и производить их быстрее?

Дело в том, что они уже перевели производство ракет на военные рельсы несколько лет назад. Сейчас они могут его увеличить на смену, то есть процентов на 20-30, но не более - глобального увеличения количества выпускаемых ракет они точно не смогут достичь. Мы говорим примерно об одном и том же потоке, тем более, что он снижается по некоторым позициям из-за недостатка элементной базы. Потому мы не видим производства новых Х-555, из-за чего они используют Х-55 (старые ракеты на той же базе), Х-22 вместо Х-32, которых уже нет. Есть несколько десятков "Кинжалов" - авиационных "Искандеров". Все эти ракеты примерно одноплановые. "Искандеры" - это баллистические ракеты, и Россия может производить их очень мало - перед этой войной их было произведено до 1000 штук и практически все их уже использовали. Хотя они производили их несколько, уходя от санкций. Поскольку сейчас санкции будут еще жестче применяться, то производить их больше россияне вряд ли смогут. При этом они могут производить Х-101 - это достаточно простая в производстве ракета большой дальности самолетного плана. Ее РФ может делать стартово, так как она разрабатывалась с нуля для выполнения подобных задач. Ну а увеличить количество производимых ракет они точно не смогут. Потому пока остаемся на цифре, которая нам известна - на одну волну РФ может производить ракеты в течение около трех месяцев. Скорее всего, что те ракеты Х-555, которые у них сейчас есть, РФ полностью использует. То же возможно и с Х-22, потому РФ останется на производстве Х-101 - ракета "земля-воздух" авиационного базирования, которой, в основном, работают ТУ-95 и ТУ-160, а также "Калибров" - крылатых ракет морского базирования типа американских "Томагавков". Но это - те позиции, которые хорошо сбивает украинское ПВО и ПРО. Потому увеличение проблематичности в производстве ракет я здесь не вижу.

Вы сказали о том, что у России осталось ракет на 2-3 массированных атаки. Что может предпринять Россия в случае, если у нее исчерпается запас ракет?

Частота повторения будет увеличиваться. Сейчас они еще могут с частотой в 10-15 дней производить волны, а дальше эта частота атак будет растягиваться до двух-трех месяцев, пока РФ не сможет производить определенное количество ракет. Для этого им нужно произвести 70-100 ракет.

В таком режиме они работали летом и осенью, когда по этой причине производили атаки раз в один-полтора месяца. После 10 октября частота увеличилась только из-за того, что им пришлось выбирать уже стратегический резерв. Но и даже тут они уткнулись в определенное количество, ниже которого они уже не могут выбирать ракеты, так как у них не остается носителей ядерного заряда. То есть стратегических ракет у них не остается, потому они их точно выбирать не будут. Хотя мы видели, как в качестве "болванок" они использовали Х-55. Потому больше двух-трех волн с частотой в две-три недели мы не увидим, а дальше мы будем видеть одну волну в два-три месяца.

Тогда получается, что и ядерное оружие они не смогут использовать, включая тактическое, которым они нас пугают?

Они могут использовать это оружие и из армейской артиллерии - есть определенные виды, которые могут работать с тактическим ядерным оружием. В том числе - ракеты, причем не только уровня Х-55 или Х-22. А потому нельзя сказать о том, что они полностью выберут такие ракеты, тем более что основные носители стратегического оружия - это баллистические ракеты большой дальности, которые россияне могут запускать из Сахалина.

А если у них исчерпается запас ракет, в эти два-три месяца россияне могут к этому дойти и запускать баллистические ракеты?

Баллистические ракеты большой дальности - это стратегические ракеты с большим ядерным запасом. Они - межконтинентальные, и вряд ли РФ будет работать ими по Украине, потому что тогда это откроет "врата ада" - ядерную войну. А тактическое ядерное оружие по ответу цивилизованного мира по России имеет такой же уровень, как и стратегическое. Потому о ядерном оружии пока не стоит беспокоиться - Россия не будет его применять ни в каком виде.

Может ли РФ получить ракеты из других источников - от Ирана или Северной Кореи, например? Как вы расцениваете такую перспективу?

Северная Корея вряд ли без разрешения Китая передаст ракеты, поскольку тогда след Китая будет сразу виден. Ведь Китай уже начал защищать Россию, и его участие в войне в Украине стало видно, но движение ракет из Северной Кореи вряд ли произойдет, потому что китайцы совсем не горят желанием "наследить". Они понимают, что могут возникать и финансовые вопросы, которые могут лечь и на Китай. Скорее всего, в поставках ракет может быть иранский след - это может быть поставка баллистических ракет Zolfaghar или дронов Shahed-136, которые они и так поставляют. Но поскольку мировое сообщество подключилось к этому вопросу, будет нивелирована поставка ракет. Или, если это все-таки произойдет, Украине передадут паритетное оружие типа ATACMS на 300 километров или Томагавков на 2000 километров для того, чтобы мы могли поражать точки пуска, логистические цепочки и места хранения этих ракет. Поэтому мы от этого только выиграем.