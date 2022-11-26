РФ бьет по Украине ракетами из ядерного арсенала без боевой части, чтобы отвлечь внимание ПВО - разведка

Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут работать как приманки и отвлекут внимание украинской ПВО / Фото Википедия

Среди ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, заметили крылатую ракету, которая предназначена для переноса ядерной боеголовки. Как говорится в отчете Министерства обороны Британии, таким образом агрессор рассчитывает отвлекать украинские силы ПВО от поражения ракет дальнего действия.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки со стареющих ядерных крылатых ракет и обстреливает Украину ракетами без боевой части.

"На снимках из открытых источников видны обломки сбитой крылатой ракеты воздушного запуска AS-15 KENT (Х-55, – ред.), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки. Боеголовка, вероятно, была заменена на балласт", - говорится в сообщении британского Минобороны в Twitter.

В ведомстве констатируют, что такие ракеты вряд ли способны нанести существенный вред.

"Такая инертная система все же нанесет определенный ущерб путем кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива, но вряд ли сможет обеспечить надежное влияние на поставленные цели", - говорится в отчете.

Следовательно, отметили в МО Британии, Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут работать как приманки и отвлекут внимание украинской ПВО.

"Каковы бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает степень истощения российских запасов ракет дальнего действия", - добавили в министерстве.

Отчет британской разведки / twitter.com/DefenceHQ

Ракетный обстрел Украины 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Вышгороду в Киевской области. Вражеский обстрел унес жизни нескольких человек, разрушил квартиры и автомобили.

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