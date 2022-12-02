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"Будет еще 3-4 мощных обстрела": Данилов заверил, что украинская ПВО готова к вражеской атаке

2 декабря 2022, 22:13

Данилов отметил, что в РФ стремительно уменьшается количество ракетного вооружения и россияне вынуждены искать дополнительные поставки по всему миру.

Алексей Данилов, ракета
Данилов заявил, что захватчики могут осуществить еще 3-4 массированные атаки / УНИАН, Reuters

Российские оккупационные войска готовятся к массированному обстрелу украинской критической инфраструктуры. Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, захватчики могут осуществить еще 3-4 массированные атаки.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

"Данилов спрогнозировал, что можно ожидать еще 3-4 обстрела большой мощности", - говорится в сообщении.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что украинская система противовоздушной обороны сбивает 75-90% ракет.

Также Данилов отметил, что количество ракетного вооружения на территории России стремительно уменьшается и россияне вынуждены искать дополнительные поставки по всему миру.

В то же время он добавил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России на сегодня пока не подтверждена.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько "достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Начальник прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в условиях постоянных прогнозов относительно нового массированного ракетного удара РФ призвал украинцев не волноваться и не быть "в режиме ожидания". Он подчеркнул, что система оповещения в случае угрозы оперативно об этом сообщит.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупационные войска специально поднимают самолеты в воздух, чтобы в украинских городах объявляли сигнал воздушной тревоги. Россияне избрали такую тактику, чтобы пугать украинцев, поскольку маловероятно, что самолеты будут выпускать ракеты.

Больше новостей о ракетной угрозе со стороны РФ:

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