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"Как на иголках": Жданов рассказал, как россияне нашли новый способ "кошмарить" украинцев

2 декабря 2022, 15:37

Жданов подчеркнул, что российские самолеты боятся заходить в воздушное пространство Украины, потому что наша авиация начнет давать мощный отпор.

'Как на иголках': Жданов рассказал, как россияне нашли новый способ 'кошмарить' украинцев
Жданов назвал новый способ России держать украинцев в напряжении / УНИАН, ua.depositphotos.com

Российские оккупационные войска специально поднимают самолеты в воздух, чтобы в украинских городах объявляли сигнал воздушной тревоги. Россияне избрали такую тактику, чтобы пугать украинцев, поскольку маловероятно, что самолеты будут выпускать ракеты. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я так понимаю, что они хотят заводить их на боевое дежурство, и чтобы они находились в воздухе как можно дольше, практически круглосуточно. И мы с вами будем сидеть, как на иголках, в ожидании сигнала воздушной тревоги. У них под крыльями ракеты и мы будем просто ожидать пуска этих ракет, но я думаю, что вряд ли они это могут применить", - рассказал Жданов.

По его словам, пуск ракет с самолетов будет не таким эффективным, поскольку расходуется очень много топлива. Кроме того, как отметил эксперт, экипажи все равно надо приземлять и дать им отдохнуть, ведь пилоты не могут держать столько времени штурвал в руках.

Жданов также подчеркнул, что российские самолеты боятся заходить в воздушное пространство Украины, потому что наша авиация начнет давать мощный отпор. Поэтому командование РФ переместило свои самолеты поближе к Каспийскому морю.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько "достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Начальник прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в условиях постоянных прогнозов относительно нового массированного ракетного удара РФ призвал украинцев не волноваться и не быть "в режиме ожидания". Он подчеркнул, что система оповещения в случае угрозы оперативно об этом сообщит.

Больше новостей о ракетной угрозе со стороны РФ:

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