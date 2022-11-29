Будут еще 2-3 волны: Свитан рассказал, сколько ракет осталось у России

Россия не может быстро восстанавливать запасы ракет - Роман Свитан / УНИАН

После ракетных атак Россия не может быстро восстанавливать запасы ракет. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По его словам, россияне выпускают по Украине ракеты не из вновь поставленных и произведенных ракет. В РФ балансируют на уровне неприкосновенного запаса, поэтому для подготовки к новой массированной атаке России приходится сначала отправить произведенные ракеты в запас и доставать из него более старые образцы.

"Быстро восполнять запасы россияне не могут. Они производят "Калибры", в каких-то объемах "Искандеры", Х-101. Но все остальные ракеты в РФ не могут производить из-за санкций и недостатка элементной базы. Даже то количество ракет, которое они могут производить, не восстанавливает запасы - для того, чтобы собрать количество, необходимое для одной волны, нужно несколько месяцев", - пояснил Свитан.

Кроме того, эксперт уточнил, что ракет основного состава у России осталось буквально на несколько массированных ракетных атак.

"Сейчас ракет основного состава - Х-101, Х-555, "Искандеров" - у них осталось чуть больше сотни, "Калибров" морского базирования - чуть больше двух сотен. То есть можно говорить о наличии 500-600 крылатых ракет. Но есть и ракеты с дальностью от 100 до 300 километров - несколько сотен штук "Ониксов" и Х-22. Потому, если говорить об общем состоянии ракет у РФ, то их около тысячи. То есть примерно на 9-10 волн, которые они могут организовать, но тогда они полностью останутся без ракет. А этого не может допустить ни одна страна, потому если РФ будет продолжать балансировать на грани неприкосновенного запаса, то это могут быть еще 2-3 волны. При этом у них еще будет оставаться несколько сотен ракет", - сказал Свитан.

Как сообщал Главред, представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов заявил, что российские оккупационные войска продолжат наносить сокрушительные удары по Украине. Чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.

Кроме того, российский генерал и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев открыто назвал следующую цель российских оккупантов для ракетных ударов по Украине. По его словам, РФ хочет уничтожить банковскую инфраструктуру страны. Об этом он заявил в эфире российских пропагандистов, видео уже разлетелось в Сети.

Оккупанты хотят оставить людей не только без возможности получать деньги, но и без возможности рассчитываться за тот или иной товар или услуги.

"Сейчас бьём по всей энергосистеме. До конца добьём, дальше же есть не только логистика. К примеру банковская система. Бомбить центр банковских операций. Всё стало, ничего никуда не переведешь, карты не работают, тебе получку не платят", - сказал Гурулев.

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