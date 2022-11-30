Перед атакой РФ может нагнетать ситуацию: оккупанты ударят ракетами по Украине в любой момент

Спикер ОК Юг предупредила о риске новой массированной атаки РФ / Фото УНИАН

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время, и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне сосредоточивают самолеты и ракетоносители, что свидетельствует о подготовке к ракетному удару. Интервалы в 7-10 суток нужны россиянам, чтобы подготовить свои мощности.

"В аэропортах России накоплена стратегическая авиация снаряженная, тактическая авиация снаряженная, ракетоноситель выведен на дежурство – это косвенные признаки к подготовке удара. То, что такая атака не произошла в начале недели, когда они ее планировали, и о чем предупреждали население – не надо разгонять как лишнюю панику. Это предупреждение и напоминание о том, что война продолжается", — отметила Гуменюк.

Отметим, основатель организации С14 Евгений Карась говорил, что новая волна ракетных атак ждет Украину 29 ноября. По его словам, вероятность того, что Россия вновь атакует ракетами, составляет 90% "по многим признакам и перехватам".

Во вторник по всей территории Украины кроме Крыма была объявлена воздушная тревога. Впрочем, очень быстро начался отбой тревоги.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что 29 ноября Украина готовилась к масштабным ракетным обстрелам по энергетической инфраструктуре. Российские самолеты-бомбардировщики кружили в воздушном пространстве более 4 часов, но ударов не было.

По словам советника ОП, подняв самолеты в воздух, оккупанты могли проводить тренировочные полеты, обнаруживать ПВО.

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