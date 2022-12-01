"Власть вас предупредит": Данилов сделал важное заявление о приближении ракетных ударов РФ

Данилов призвал украинцев не быть в "режиме ожидания".ракетного удара / УНИАН, Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в условиях постоянных прогнозов относительно нового массированного ракетного удара РФ призвал украинцев не волноваться и не быть "в режиме ожидания".

Он подчеркнул, что система оповещения в случае угрозы оперативно об этом сообщит. Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вас об этом будут уведомлять. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложна", – сказал секретарь СНБО.

Он напомнил, что украинская система оповещения уже не раз доказала свою эффективность.

Также Данилов призвал украинцев доверять только официальным источникам информации, ведь страна-агрессор Россия сейчас делает много "вбросов" в информационное пространство относительно возможного массированного ракетного обстрела.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 (движение общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

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