"Путин – буратинко, умеет только обманывать": Арестович объяснил, чего Украине не хватает для победы

Арестович объяснил, чего Украине не хватает для победы в войне против России/ УНИАН, скрин

Российскому диктатору Владимиру Путину не удастся сломать наш народ. Однако самым слабым местом украинцев являются сами украинцы, поэтому единственное, что нас может победить – это внутренние споры.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время разговора с российской журналисткой Юлией Латыниной. Он отметил: всё, что умеет Путин – это обманывать российский народ.

"Путин ничего не умеет. Сталин – это "черный демон", убивший миллионы людей. Путин – это буратинко. Всё, что он умеет – это обманывать российский народ. Но это заслуги Путина? Это была еще машина советской пропаганды, принципы которой были хорошо отработаны. Но на деле она оказалась неэффективной", – отмечает Арестович.

Советник председателя ОП подчеркнул: поскольку только внутренние споры могут одолеть украинцев, то граждане нашего государства должны быть сплоченными.

"Единственное, что нас может победить – это внутренние споры. Но на этой войне мы и этот урок усвоили. И это нам уже не грозит. У нас есть всё. Только не хватает средств", – добавил он.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович анонсировал приятные сюрпризы в войне против России. По его словам, ждать таких сюрпризов стоит ближе к новому году.

Напомним, украинский военный Евгений Карась рассказал, что в Кремле боятся бунтов среди своего же народа. Поэтому российскому диктатору Владимиру Путину приходится имитировать решение проблем. Именно для этого и была организована встреча с подставными "матерями российских военных" – чтобы "замылить глаза" россиянам.

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