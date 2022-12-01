"Путин – буратинко, умеет только обманывать": Арестович объяснил, чего Украине не хватает для победы

Самым слабым местом украинцев являются сами украинцы, подчеркнул советник председателя ОП.
Российскому диктатору Владимиру Путину не удастся сломать наш народ. Однако самым слабым местом украинцев являются сами украинцы, поэтому единственное, что нас может победить – это внутренние споры.
Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время разговора с российской журналисткой Юлией Латыниной. Он отметил: всё, что умеет Путин – это обманывать российский народ.
"Путин ничего не умеет. Сталин – это "черный демон", убивший миллионы людей. Путин – это буратинко. Всё, что он умеет – это обманывать российский народ. Но это заслуги Путина? Это была еще машина советской пропаганды, принципы которой были хорошо отработаны. Но на деле она оказалась неэффективной", – отмечает Арестович.
Советник председателя ОП подчеркнул: поскольку только внутренние споры могут одолеть украинцев, то граждане нашего государства должны быть сплоченными.
"Единственное, что нас может победить – это внутренние споры. Но на этой войне мы и этот урок усвоили. И это нам уже не грозит. У нас есть всё. Только не хватает средств", – добавил он.
Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович анонсировал приятные сюрпризы в войне против России. По его словам, ждать таких сюрпризов стоит ближе к новому году.
Напомним, украинский военный Евгений Карась рассказал, что в Кремле боятся бунтов среди своего же народа. Поэтому российскому диктатору Владимиру Путину приходится имитировать решение проблем. Именно для этого и была организована встреча с подставными "матерями российских военных" – чтобы "замылить глаза" россиянам.
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