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Уже весной РФ попросит пощады: адмирал США рассказал, как Украина может выиграть войну

1 декабря 2022, 09:55

Первая война ― это наземная, и в ней украинцы уверенно побеждают. В воздушной войне сильнее Россия. Если Запад не примет меры, Украине грозят бомбардировки.

ВСУ, война, украинские военные
Войну в Украине условно можно разделить на две части - на земле и в воздухе / Иллюстративное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Война в Украине по сути состоит из двух - войны в воздухе и на земле. И если в сухопутной украинцы побеждают, то в воздухе - пока что преимущество за российскими оккупантами.

Об этом пишет в статье для Bloomberg адмирал военно-морских сил США в отставке, бывший главнокомандующий Южным командованием США, командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

"Первая война ― это наземная, и в ней украинцы уверенно побеждают. Так, поразившие мир успешные контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях одновременно сократили фронт для россиян, следовательно двигаться дальше украинцам будет сложнее. Также россияне увеличили армию за счет мобилизованных ― однако это крайне немотивированные и неопытные военные, которые должны сами искать зимнюю одежду, поэтому в войне на суше я бы ставил на украинцев", - пишет Ставридис.

"В воздушной войне — второй условной части противостояния — побеждает Россия. Ее авиационный фронт больше и опытнее за счет операций в Сирии", - отметил он, добавив, что РФ есть большой запас неуправляемых бомб, которые складировались десятилетиями еще со времен холодной войны.

Поскольку Кремль не волнует побочный ущерб или гибель мирных жителей, оккупанты попытаются убить с неба как можно больше людей, считает экс-командующий силами НАТО.

"При сухопутной войне в пользу Украины и жестокой воздушной войне в пользу России лучшим вариантом для Запада будет значительно увеличить свою помощь Украине на стороне конфликта в воздушной войне. Предоставление украинцам дополнительных инструментов для закрытия собственного неба может стать ключом к тому, чтобы заставить россиян в конечном итоге начать переговоры, возможно, уже ранней весной, учитывая успех, которого Зеленский и его военные добились на местах", - считает Ставридис.

Как сообщал Главред, на днях адмирал американского флота в отставке Джеймс Ставридис писал, что в странах Североатлантического Альянса (НАТО) снова всерьез рассматривают возможность передачи Украине партии самолетов-истребителей.

Ранее Польша передала Украине практически все запчасти и боевой комплект для истребителей МиГ-29. Такой шаг поможет восстановить военные самолеты, которые есть в наличии у Киева.

В июне сообщалось, что Словакия может передать Украине советские истребители МиГ-29 после того, как договорится о защите своего воздушного пространства с Чехией и Польшей.

В начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер сделал заявление о том, что может передать советские танки и истребители Украине. По его словам, пока Братислава не получит американские истребители F-16, воздушное пространство страны защитят Польша и Чехия. Также он подчеркнул, что у словацкого государства есть все предпосылки верить в победу Киева в войне с Москвой.

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