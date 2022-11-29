В НАТО вновь рассматривают план передачи ВСУ истребителей МиГ-29 и F-16 - адмирал Ставридис

Адмирал Джеймс Ставридис / коллаж фото УНИАН

В странах Североатлантического Альянса (НАТО) снова всерьез рассматривают возможность передачи Украине партии самолетов-истребителей. Такую информацию озвучил адмирал американского флота в отставке Джеймс Ставридис в своем материале для западного новостного агентства Bloomberg.

По словам американского флотоводца, сейчас лидеры стран НАТО решились на пересмотр идеи, от которой отказались в последние дни февраля – после начала полномасштабного военного вторжения – о передаче Украине боевых самолетов.

Как говорит Ставридис, на данный момент в НАТО обсуждают предоставление ВСУ либо истребителей модели МиГ-29 (еще советского производства), либо, при самом позитивном исходе дела, даже запасов американских истребителей F-16. Адмирал утверждает, что эти многоцелевые истребители весьма просты в освоении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что польское государство уже передало Украине практически все запчасти и боевой комплект для истребителей МиГ-29. Такой шаг поможет восстановить военные самолеты, которые есть в наличии у Киева.

Журналисты польских изданий акцентировали внимание публики на том, что, несмотря на довольно успешную борьбу Украины с авиацией России, ресурсов украинского государства явно недостаточно, чтобы вести борьбу в воздухе длительное время. Именно поэтому Киев с момента начала войны постоянно просит Запад поставить истребители.

До того президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия ни в одной из войн не теряла столько авиации, как в ходе полномасштабной войны против украинского государства. На тот момент ВСУ уничтожили 200 российских боевых самолетов.

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