В США генерал призвал Запад побыстрее слать истребители в Украину

Генерал-майор Дэвид Болдвин / Википедия / Национальная гвардия Украины

Командир отрядов Нацгвардии штата Калифорния генерал-майор Дэвид Болдвин призвал американских чиновников и представителей других стран как можно решить вопрос с передачей западных самолетов-истребителей украинской армии. Свое мнение он высказал в комментарии авторитетному изданию Politico.

"МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это варианты, которые следует изучить как можно скорее", – сказал генерал-майор.

Болдвин также говорит, что американские армейцы постоянно в контакте с офицерами ВСУ по поводу запросов официального Киева к странам Запада о предоставлении их истребителей для борьбы с русской авиацией.

Хотя ранее трехсторонний договор об отправке самолетов F-16 в Польшу ‒ если Варшава предоставит свои МиГи Украине‒ еще в марте 2022 провалилось, Болдвин от лица своего подразделения по-прежнему призывает западных партнеров дать Киеву советские самолеты уже в ближайшем будущем.

"В том, что они переходят на МиГи, много хорошего, потому что они уже обучены этому. Но если они собираются использовать самолеты западного типа, это дискуссия о количестве, типах и возможностях самолетов, которые могут быть доступны", – считает Болдуин.

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Напомним, ранее польское государство уже передало Украине практически все запчасти и боевой комплект для истребителей МиГ-29. Такой шаг поможет восстановить военные самолеты, которые есть в наличии у Киева.

Издание отмечает, что ранее предполагалась передача Украине советских истребителей МиГ-29, которые находятся на балансе армий Польши, Словакии и Болгарии, но этого не случилось.

Журналисты акцентировали внимание на том, что, несмотря на довольно успешную борьбу Украины с авиацией России, ресурсов украинского государства явно недостаточно, чтобы вести борьбу в воздухе длительное время. Именно поэтому Киев с момента начала войны постоянно просит Запад поставить истребители.

До того президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия ни в одной из войн не теряла столько авиации, как в ходе полномасштабной войны против украинского государства. На тот момент ВСУ уничтожили 200 российских боевых самолетов.

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