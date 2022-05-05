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Два истребителя Су-30, четыре БПЛА и крылатые ракеты: ВСУ за сутки разбили 9 вражеских целей

5 мая 2022, 09:49

Над уничтожением ударных сил противника работали Воздушные силы и Сухопутные войска.

ВСУ
Вооруженные силы Украины продолжают отбивать атаки российских оккупационных войск / Армия Информ

Воздушные силы и Сухопутные войска ВСУ на войне против России за минувшие сутки сокрушили девять воздушных целей врага. Среди них, предварительно, два истребителя Су-30, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатые ракеты. Сведения уточняются. Об этом сообщает Генеральный штаб.

Согласно данным Генштаба на 6:00 5 мая, Вооруженные силы Украины за предыдущие сутки уничтожили ряд воздушных целей противника. В том числе, военные самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Читайте такжеБитва ВСУ с оружием Запада с войсками РФ и ее резервами: Арестович призвал готовиться к долгой войне"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено девять воздушных целей: четыре БПЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и три крылатых ракеты противника. Также поражены два самолета. Предварительно – истребители Су-30. Информация уточняется", - подчеркивается в сообщении.

Войска Украины уничтожают подразделения армии РФ

В Генштабе ВСУ ранее заявили, что на одном из направлений боев с войсками РФ был нанесен удар по 38-й отдельной мотострелковой бригаде российской армии. В результате грамотных действий украинских военных подразделений враг получил серьезный урон. Около 60% состава бригады противника получили ранения или погибли.

В Харьковской области бойцы армии Украины нанесли меткий удар по колонне войск РФ, которые перевозили топливо и снаряды оккупантам в районе Изюма. Сам город захватчики используют как один из опорных пунктов для наступления на Донбасс.

В 30-й Отдельной механизированной бригаде рассказали историю, как 23-летний боец ВСУ и его бригада разбили три десятка танков и другой бронетехники врага. Военный рассказал, что даже когда российские танки шли мощной атакой при поддержке артиллерии, бойцы под Градами заряжали ракеты, чтобы поразить как можно больше техники врага.

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