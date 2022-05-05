Два истребителя Су-30, четыре БПЛА и крылатые ракеты: ВСУ за сутки разбили 9 вражеских целей

Вооруженные силы Украины продолжают отбивать атаки российских оккупационных войск / Армия Информ

Воздушные силы и Сухопутные войска ВСУ на войне против России за минувшие сутки сокрушили девять воздушных целей врага. Среди них, предварительно, два истребителя Су-30, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатые ракеты. Сведения уточняются. Об этом сообщает Генеральный штаб.

Согласно данным Генштаба на 6:00 5 мая, Вооруженные силы Украины за предыдущие сутки уничтожили ряд воздушных целей противника. В том числе, военные самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Читайте такжеБитва ВСУ с оружием Запада с войсками РФ и ее резервами: Арестович призвал готовиться к долгой войне"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено девять воздушных целей: четыре БПЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и три крылатых ракеты противника. Также поражены два самолета. Предварительно – истребители Су-30. Информация уточняется", - подчеркивается в сообщении.

Войска Украины уничтожают подразделения армии РФ

В Генштабе ВСУ ранее заявили, что на одном из направлений боев с войсками РФ был нанесен удар по 38-й отдельной мотострелковой бригаде российской армии. В результате грамотных действий украинских военных подразделений враг получил серьезный урон. Около 60% состава бригады противника получили ранения или погибли.

В Харьковской области бойцы армии Украины нанесли меткий удар по колонне войск РФ, которые перевозили топливо и снаряды оккупантам в районе Изюма. Сам город захватчики используют как один из опорных пунктов для наступления на Донбасс.

В 30-й Отдельной механизированной бригаде рассказали историю, как 23-летний боец ВСУ и его бригада разбили три десятка танков и другой бронетехники врага. Военный рассказал, что даже когда российские танки шли мощной атакой при поддержке артиллерии, бойцы под Градами заряжали ракеты, чтобы поразить как можно больше техники врага.

Смотрите видео Главред – Арестович заявил, что Украина может нанести военное поражение войскам РФ

Главред рекомендует: