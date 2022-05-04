УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Победить зло непросто, но мы это сделаем": бригада ВСУ сокрушила три десятка бронетехники армии РФ

4 мая 2022, 11:57

Военным не раз приходилось вести бои против российских танков, атакующих при поддержке мощной артиллерии, но даже под Градами бойцы продолжали заряжать ракеты.

боец ВСУ
Чем больше уничтожим этих извергов, чем быстрее выгоним их из Украины – тем скорее вернемся к своим семья, - боец ВСУ Евгений / facebook.com/30brigade

В 30-й Отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали историю о 23-летнем Евгении, операторе противотанкового ракетного комплекса Стугна. Только его бригада сокрушила три десятка танков врага и другое бронетехники. По его словам, даже когда российские танки шли мощной атакой при поддержке артиллерии, бойцы не бежали прятаться, а под Градами заряжали ракеты, чтобы поразить как можно больше вражеской техники.

На странице 30 ОМБр в Facebook рассказали, что Евгений родился в Хмельницком. Он сирота. Когда исполнилось 18 лет, он уехал на заработки в Турцию, а потом в Польшу. Но вернулся в Украину, чтобы защищать свою землю. Так поступили и двое его братьев. Он последовал примеру старших, подписав двухлетний контракт с ВСУ.

"У нас здесь настоящее сафари на оккупантов"

На полигоне в учебном центре боец освоил противотанковый ракетный комплекс Стугна, после чего присоединился к рядам противотанкового подразделения 30-й Отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Евгений дважды проходил службы в зоне Операции объединенных сил на Донбассе. Он, а также оба его брата, защищают Украину на одном из направлений войны с РФ.

"Моя задача, как оператора "Стугны", проста и понятна – найти и уничтожить вражескую технику. Главное – не позволить российским танкам подойти близко к нашим позициям. И даже если танков будет очень много и мы не успеем уничтожить их всех, в "ближнем" бою княжеской бригаде тоже есть чем встретить врага. У нас достаточно и украинских, и зарубежных "гаджетов" для превращения российской брони в металлолом. Добавьте сюда чертовски большую мотивацию! У нас здесь настоящее сафари на оккупантов: только моя группа уничтожила более трех десятков единиц российской техники!" – рассказал воин.

Смотрите видео ТСН – ВСУ уничтожили технику войск России на оккупированном острове Змеиный

Главное – высокая мотивация и боевой дух

По его словам, эффективность работы бойцов ВСУ обеспечивается слаженностью группы и грамотным взаимодействием с другими военными подразделениями. Главное – высокая мотивация и боевой дух. Желание выгнать врагов с родной земли мотивирует бойцов первыми встречать вражескую технику РФ и вступать с ними в бой до полной капитуляции противника.

Евгений говорит, что украинская пехота называет противотанковые группы своим щитом. Не раз были случаи, когда бойцы под обстрелами "Градов", продолжали заряжать ракеты, чтобы уничтожить как можно больше врагов.

"Не раз приходилось вести бой против российских танков, атакующих при мощной поддержке своей артиллерии, – вспоминает оператор "Стугны". Бывало, что ребята из нашего подразделения даже под "Градами" не бежали прятаться, а продолжали заряжать ракеты, только бы уничтожить как можно больше рашистских танков", - добавил военный.

Защитнику только 23 года, но у него уже есть жена и двое маленьких детей. Он скучает по дому и надеется поскорее вернуться к семье.

"План действий у нас прост: чем больше уничтожим этих извергов, чем быстрее выгоним их из Украины – тем скорее вернемся к своим семьям. Я знаю, что победить зло непросто, но мы это сделаем!" – подчеркнул Евгений.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ несут большие потери, но их гораздо меньше, чем в войсках РФ. Ни одно из соединений или подразделений армии Украины не разгромлено. Потери у врага колоссальные.

ВСУ уничтожают технику армии РФ

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что в Луганской области силы обороны Украины атаковал штурмовой отряд Барс-7 из состава ЧВК Вагнер. Украинские военные вступили в бой и разгромили противника. В итоге российские войска понесли тяжелые потери.

В Генштабе ВСУ рассказали, что на одном из направлений украинские войска нанесли удар по 38-й отдельной мотострелковой бригаде армии РФ. В итоге около 60% их состава получили ранения или погибли.

Главред рекомендует:

viber
ВСУ ПТРК российские войска Стугна война России и Украины
Реклама
Популярное
"Два мнения - мое и неправильное": названы знаки, с которыми бесполезно спорить"Два мнения - мое и неправильное": названы знаки, с которыми бесполезно спорить Самый вкусный пирог из слоеного теста за 10 минут: восхитительно простой рецептСамый вкусный пирог из слоеного теста за 10 минут: восхитительно простой рецепт Беды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удачБеды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удач Пропагандистку Симоньян "накажут" за оскорбления Галкина и Пугачевой их высокопоставленные друзьяПропагандистку Симоньян "накажут" за оскорбления Галкина и Пугачевой их высокопоставленные друзья "Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под Киевом"Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под Киевом
Поддержите Главред

Последние новости

11:57

"Победить зло непросто, но мы это сделаем": бригада ВСУ сокрушила три десятка бронетехники армии РФ

11:57

Рашистский режиссер угрожает критикам войны в Украине: "Все серьезно: концлагеря, стерилизация!"

11:52

Украинские бойцы одним ударом сожгли и смешали с землей БМП оккупантовВидео

11:47

Не в России: СМИ узнали, куда Ани Лорак дела свою дочь

11:42

На это можно смотреть вечно: ВСУ разорвали в клочья "Бук-М2" и десятки оккупантовВидео

Реклама
11:10

"Меняя подгузник, я плакала": месячный малыш прожил три недели в подвале под обстрелами оккупантов

11:09

Потап признался в любви "самой красивой женщине мира"

11:07

Россия превратила себя в посмешище: как в Кремле запутались в собственной пропагандемнение

11:02

Брюссель отключит Сбербанк от SWIFT и постепенно введет эмбарго на нефть из РФ - глава Еврокомисии

10:46

Британская разведка назвала Краматорск и Северодонецк главными целями РФ на Донбассе в ближайшие дни

10:45

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2022: Ракам – везение, Львам – семейные проблемы, Рыбам – подарки

10:19

В России могут появиться Белгородская, Курская, Брянская народные республики - ДаниловВидео

10:16

"Это краденые трусы": в сети высмеяли Медведева в белье популярного бренда

09:56

Горы техники и десятки "двухсотых" оккупантов: ВСУ "дали жару" на юге Украины

09:22

"Эта нация - настоящий пример для подражания": Ахеджакова воспела украинцев, упрекнув россиян

09:15

Под Запорожьем ВСУ нанесли большие потери русским, более сотни ликвидированных - ГенштабВидео

09:12

Какими достижениями к 9 мая грезит Путин и чего дальше ждать от войнымнение

08:46

"Просто не можем": Брежнева и Меладзе отказались выступать перед россиянами в Турции

08:39

По всей России десятками поджигают военкоматы - Арестович

08:32

"Готовьтесь, братья": Данилов предупредил Молдову и Казахстан о нападении РоссииВидео

Реклама
08:18

Во время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты - ЦимбалюкВидео

08:08

Мать закрыла 5-летнего сына от пуль оккупантов и умерла: дедушка рассказал трагическую историюВидео

07:33

"Ленд-лиз работает": Гайдай предупредил о деоккупации Луганщины и планах больного ПутинаВидео

06:54

Деоккупация идет полным ходом: ВСУ освободили от орков 4 населенных пункта на юге УкраиныВидео

06:29

Зачем Россия так неистово стирает Донбасс с лица землимнение

06:21

В ФСБ начались чистики - ищут козла отпущения в окружении Путина, - начальник украинской разведкиВидео

06:10

Новое оружие от Запада и наступление ВСУ в конце июня: генерал СБУ назвал план для армии УкраиныВидео

05:40

С какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь - список

05:12

Женские брюки на лето 2022 с нежным принтом, в который легко влюбиться с первого взглядаВидео

04:41

Прольется денежный дождь: названы знаки, которые смогут разбогатеть этим летом

04:10

Берегите урожай: Украину атакуют заморозки и похолоданиеВидео

03:48

Дал карт-бланш на зверства армии РФ: эксперт объяснил извращенное влечение Путина к убийствамВидео

03:17

Пропагандистку Симоньян "накажут" за оскорбления Галкина и Пугачевой их высокопоставленные друзья

02:45

Смерть Путина может не остановить войну: эксперт объяснил, чего ждать после устранения диктатора

01:31

Эксперт объяснил, почему колоссальные потери в войне в Украине не останавливают оккупантов

00:51

Приметы на 4 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:20

Россия должна вернуться к границам до 24 февраля - ЗеленскийВидео

00:19

"Украина им не по силам": Зеленский высказался о новых ракетных ударах орков

00:02

Ермак резко отреагировал на самый мощный ракетный обстрел Украины с начала войныВидео

03 мая, вторник
23:32

"Деградация системы": Собчак раскритиковала Лаврова за его высказываня о евреях

Реклама
23:24

Арестович рассказал, как российский оккупант в Украине эпически взорвал БТР с собой и армией ПутинаВидео

23:13

Ракетный удар по Закарпатью: повреждена ж/д подстанция в курортном Воловце

23:02

"Чтобы не путали с русскими": внуки колаборантки Егоровой заговорили на украинском языке

22:58

Знаменитый британский певец мощно поддержал Украину перед миллионной публикойВидео

22:55

Орки обстреляли Сумскую область системами залпового огня и минометамиВидео

22:54

Россия и Путин не собираются останавливать войну: в МИД Украины ответили на инициативу Папы РимскогоВидео

22:14

Жуткое ДТП на Ровенщине: автобус столкнулся с бензовозом, много жертв

22:04

ВСУ устроили "горячий душ" оккупантам и ликвидировали целую колоннуВидео

21:38

Последствия мощных ракетных ударов: на подъездах ко Львову задерживаются поезда

21:36

Насиловали трубой и колючей проволокой: разведка перехватила рассказ оккупанта о пытках украинцевВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять