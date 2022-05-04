"Победить зло непросто, но мы это сделаем": бригада ВСУ сокрушила три десятка бронетехники армии РФ

Чем больше уничтожим этих извергов, чем быстрее выгоним их из Украины – тем скорее вернемся к своим семья, - боец ВСУ Евгений / facebook.com/30brigade

В 30-й Отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали историю о 23-летнем Евгении, операторе противотанкового ракетного комплекса Стугна. Только его бригада сокрушила три десятка танков врага и другое бронетехники. По его словам, даже когда российские танки шли мощной атакой при поддержке артиллерии, бойцы не бежали прятаться, а под Градами заряжали ракеты, чтобы поразить как можно больше вражеской техники.

На странице 30 ОМБр в Facebook рассказали, что Евгений родился в Хмельницком. Он сирота. Когда исполнилось 18 лет, он уехал на заработки в Турцию, а потом в Польшу. Но вернулся в Украину, чтобы защищать свою землю. Так поступили и двое его братьев. Он последовал примеру старших, подписав двухлетний контракт с ВСУ.

"У нас здесь настоящее сафари на оккупантов"

На полигоне в учебном центре боец освоил противотанковый ракетный комплекс Стугна, после чего присоединился к рядам противотанкового подразделения 30-й Отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Евгений дважды проходил службы в зоне Операции объединенных сил на Донбассе. Он, а также оба его брата, защищают Украину на одном из направлений войны с РФ.

"Моя задача, как оператора "Стугны", проста и понятна – найти и уничтожить вражескую технику. Главное – не позволить российским танкам подойти близко к нашим позициям. И даже если танков будет очень много и мы не успеем уничтожить их всех, в "ближнем" бою княжеской бригаде тоже есть чем встретить врага. У нас достаточно и украинских, и зарубежных "гаджетов" для превращения российской брони в металлолом. Добавьте сюда чертовски большую мотивацию! У нас здесь настоящее сафари на оккупантов: только моя группа уничтожила более трех десятков единиц российской техники!" – рассказал воин.

Смотрите видео ТСН – ВСУ уничтожили технику войск России на оккупированном острове Змеиный

Главное – высокая мотивация и боевой дух

По его словам, эффективность работы бойцов ВСУ обеспечивается слаженностью группы и грамотным взаимодействием с другими военными подразделениями. Главное – высокая мотивация и боевой дух. Желание выгнать врагов с родной земли мотивирует бойцов первыми встречать вражескую технику РФ и вступать с ними в бой до полной капитуляции противника.

Евгений говорит, что украинская пехота называет противотанковые группы своим щитом. Не раз были случаи, когда бойцы под обстрелами "Градов", продолжали заряжать ракеты, чтобы уничтожить как можно больше врагов.

"Не раз приходилось вести бой против российских танков, атакующих при мощной поддержке своей артиллерии, – вспоминает оператор "Стугны". Бывало, что ребята из нашего подразделения даже под "Градами" не бежали прятаться, а продолжали заряжать ракеты, только бы уничтожить как можно больше рашистских танков", - добавил военный.

Защитнику только 23 года, но у него уже есть жена и двое маленьких детей. Он скучает по дому и надеется поскорее вернуться к семье.

"План действий у нас прост: чем больше уничтожим этих извергов, чем быстрее выгоним их из Украины – тем скорее вернемся к своим семьям. Я знаю, что победить зло непросто, но мы это сделаем!" – подчеркнул Евгений.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ несут большие потери, но их гораздо меньше, чем в войсках РФ. Ни одно из соединений или подразделений армии Украины не разгромлено. Потери у врага колоссальные.

ВСУ уничтожают технику армии РФ

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что в Луганской области силы обороны Украины атаковал штурмовой отряд Барс-7 из состава ЧВК Вагнер. Украинские военные вступили в бой и разгромили противника. В итоге российские войска понесли тяжелые потери.

В Генштабе ВСУ рассказали, что на одном из направлений украинские войска нанесли удар по 38-й отдельной мотострелковой бригаде армии РФ. В итоге около 60% их состава получили ранения или погибли.

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