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ВСУ разбили штурмовой отряд "вагнеровцев": пленные рассказали много интересного

2 мая 2022, 11:19

За 10 дней боев у них около 150 убитых и раненых из 400 человек, сообщил Юрий Бутусов.

российские военные в Киевской области
российские военные в Киевской области / Reuters

Штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции на Луганщине, но был разбит украинскими военными.

Большая группа наемников прорвалась в первую траншею нашего опорника, однако украинские воины не дрогнули, приняли ближний бой, и полностью разгромили противника, рассказал журналист Юрий Бутусов.

"Российские войска понесли тяжёлые потери, много убитых, а 7 наемников отряда Барс-7 взяты плен воинами одной из наших механизированных бригад. Наемники сообщили, что их наняли через военкоматы России на зарплату в 205 тысяч рублей", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, в плен захвачены офицер - майор Виктор Коржавин из Челябинской области, радист Сергей Богданов из Краснодарского края, город Тимошевск, солдаты Владимир Насыров из Уфы, Суднев Валерий из Ижевска, младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Коваленко Дмитрий, а также ещё один гражданин России из Томска.

Читайте такжеУкраинские защитники на Житомирщине захватили в плен вагнеровца"Все они, захваченные с боем с оружием в руках, рассказали, что отряд Барс-7 вышел на фронт 20 апреля. За 10 дней боев, сказали, около 150 убитых и раненых из 400 человек. Взрослые люди, которые, по их словам, приехали восстанавливать Донбасс, охранять тыл, водить машины и говорить по радио, лечить раненых. Ну прямо ни одного боевичка среди них, но зачем-то взяли автоматы и пошли занять "пустую высоту". Вот такие странные деятели", - поделился журналист.

Также он отметил, что в Барс-7 было много отказников по словам россиян, но сами они в отказники не пошли.

"Врут, понятное дело, приехали убивать, и были готовы получать за это деньги, да вот только встретили на объекте атаки военных профессионалов, которые быстро приняли правильные решения. В общем, очевидна нехватка людских ресурсов в РФ. Фактически Россия начала частичную мобилизацию", - подытожил Бутусов.

Напомним, на территории Луганской области Украины, в ходе попытки занять позицию ВСУ, подразделение частной военной компании "Лига" (в прошлом "Вагнер") понесло потери. По информации журналиста Романа Цимбалюка, было убито 6 человек, а больше 13 получили ранения.

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война в Украине Юрий Бутусов ЧВК Вагнер
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