ВСУ разбили "вагнеровцев" на Донбассе - остатки наемников бегут с передовой

ВСУ разбили "вагнеровцев" на Донбассе / Inforos

На территории Луганской области Украины, в ходе попытки занять позицию ВСУ, подразделение частной военной компании "Лига" (в прошлом "Вагнер") понесло потери.

По информации журналиста Романа Цимбалюка, было убито 6 человек, а больше 13 получили ранения.

"Следует отметить, что солдаты частной военной компании не особо активно принимают участие в боевых действиях, предпочитая находиться подальше от передовой и совершая единичные вылазки на фронт", - отметил журналист.

После данного инцидента ЧВКшники и вовсе не планируют предпринимать каких-либо действий, ведь зарплата им начисляется вне зависимости от их достижений в "специальной военной операции", утверждает Цымбалюк.

Читайте такжеВагнеровцев перебрасывают для штурма Киева: в ГУР рассказали о ликвидированных наемникахРанее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия перебросила в Украину более 1000 боевиков частной военной компании "Вагнера". Отмечается, что враг может задействовать более 1000 наемников, в том числе руководителей организации.

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