"Из-за тяжелых потерь": британская разведка заявила, что РФ перебросила в Украину "вагнеровцев"

ЧВК Вагнер / Inforos

Россия перебросила в Украину более 1000 боевиков частной военной компании "Вагнера", сообщает Министерство обороны Великобритании.

В британской разведке отмечают, что боевики российской ЧВК уже переброшены на Восток Украины.

Отмечается, что враг может задействовать более 1000 наемников, в том числе руководителей организации.

"Из-за тяжелых потерь и в значительной степени застопорившегося вторжения Россия, скорее всего, была вынуждена переориентировать персонал "Вагнера" в Украину за счет операций в Африке и Сирии", - сказано в сообщении министерства.

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