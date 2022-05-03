Армия Украины разбила бригаду войск России: враг потерял 60% личного состава – Генштаб ВСУ

ВСУ продолжает войну против оккупационных войск России / Минобороны Украины

Подразделения Сил обороны Украины нанесли новый удар по оккупационным войскам РФ. В результате четкой работы украинских военных российские оккупанты из 38-й отдельной мотострелковой бригады армии России понесли потери. У них около 60% личного состава получили ранения или погибли. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Согласно данным Генштаба на 18:00 3 марта, российские оккупационные войска понесли очередные потери. В частности, урон был нанесен 38-й отдельной мотострелковой бригаде армии РФ. Россияне потеряли ранеными и погибшими около 60% своего личного состава.

Читайте такжеУкраина и РФ не подпишут договор о мире: Киев ожидает исключительно капитуляции Москвы – Данилов"Подразделения Сил обороны продолжают наносить урон противнику. Так, по имеющейся информации, в результате эффективных и слаженных действий защитников и защитниц Украины подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил Российской Федерации потеряли около 60 процентов личного состава погибшими и ранеными", - подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее сказал о том, что войска России собрались захватить Донецкую с Луганской области, южные регионы Украины и пробить коридор в оккупированный Крым. Такие задачи оккупанты ставят в ходе "второй фазы" своей войны против Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что армия Украины в середине июня может пойти в наступление на оккупационные войска России. До конца мая-начала июня украинские войска должны получить тяжелое вооружение от западного мира. Оружие должно изменить баланс сил на определенных участках фронта.

По мнению Арестовича, если ВСУ остановят оккупационные военные подразделения в направлении Херсона и Гуляйполя, захватчики РФ будут вынуждены перейти в оборону. Продвижения вражеских войск по территории украинского государства уже замедлилось.

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