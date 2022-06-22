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Словакия готова передать Украине истребители Миг-29, но есть условие

22 июня 2022, 07:45

Словакия должна была отправить Украине 30 танков Т-72 и взамен получить от Германии более современные немецкие танки Leopard 2A4. Но сделка сорвалась.

МиГ-29 ВВС Словакии
Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29 / Фото из открытых источников

Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29. Передача самолетов может состояться после того, как правительство страны договорится о защите воздушного пространства с Польшей и Чехией.

Как пишет Business Insider, Словакия должна была отправить Украине 30 танков Т-72 и взамен получить от Германии более современные немецкие танки Leopard 2A4. Однако, Словакии было предложено только 15 танков. По мнению министерства обороны, это неравносильный обмен, поэтому запланированная сделка сорвалась.

"Реальность такова, что мы не можем принять форму поддержки, которую обещали Чехия или другие страны (…) У Словакии есть 30 танков Т-72. Поэтому 15 основных боевых танков "Леопард" не могут быть для нас решением, так как нам нужно 30 основных боевых танков на танковый батальон", — рассказал изданию пресс-секретарь Министерства обороны страны.

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Отмечается, что Словакия активно поддерживала Украину. Помимо другого оружия на сумму более 150 миллионов евро, Словакия также передала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300. Чтобы в результате Словакия не осталась незащищенной, Германия, Нидерланды и США в настоящее время разместили в стране НАТО в общей сложности четыре ракетных комплекса Patriot.

"В ходе аналогичного обмена Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29, а собственное воздушное пространство будет защищено Польшей и Чехией", - говорится в сообщении.

Однако какие-либо сроки возможной сделки на данный момент неизвестны. Также не сообщается, сколько для этого Чехии и Польше придется выделить самолетов.

По данным The Military Balance, за 2021 ВВС Словакии имели на вооружении 9 МиГ-29А и 2 МиГ-29УБ. В то же время у Чехии есть 12 истребителей JAS 39 Gripen C и 2 D. У Польши в распоряжении воздушных суден больше: 22 МиГ-20А, 6 МиГ-29УБ и 50 F-16 различных типов.

Как сообщал Главред, Польша передала Украине практически все запасы запчастей и боевого комплекта для истребителей МиГ-29, которые были у Варшавы. Предполагается, что благодаря этому украинские Военно-воздушные силы смогут в оперативном порядке восстанавливать боеспособность своих военных самолетов. Киев успешно противостоит ВВС России, однако ресурсов для длительной борьбы все же не хватает, поэтому государство по-прежнему требует от Запада поставок истребителей.

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