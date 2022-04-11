МиГ-29 и мощные САУ: в Словакии заговорили о переброске нового вооружения в Украину

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о том, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29.

В интервью SME он пояснил, что Словакия больше не может использовать истребители.

Ранее министр обороны страны Ярослав Надж заявил, что российские техники, которые обслуживали МиГ-29 в Словакии, покидают страну, и их эксплуатация скоро может стать проблематичной.

"Если, к сожалению, Украине не удастся победить российские войска, мы знаем, кто будет следующим", — заявил он.

На уточняющий вопрос он ответил: "Нам нужно как можно скорее помочь Украине дать отпор российским войскам, и да, мы сделаем для этого все, что в наших силах".

Обратим внимание, что по данным словацкого издания Niezalezna.pl, правительство Словакии ведет переговоры с Украиной о поставке Киеву самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana.

"Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что экипаж гаубицы состоит из 4 солдат. Zuzana может поразить цель на расстоянии до 39,6 км.

Кроме того, эти САУ имеют автоматическую перезарядку, позволяющую добиться скорострельности до 5 выстрелов в минуту. Запас хода гаубицы составляет 750 км, максимальная скорость - до 80 км/ч.

"Введение этих комплектов на вооружение для украинцев не станет большой проблемой, так как несколько лет назад Украина закупила у Чехии 26 152-мм самоходных гаубиц DANA M2. Сами комплекты Zuzana представляют собой просто модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную, в том числе, по стандартам НАТО. Другими пользователями систем Zuzana и DANA являются, в частности, Грузия, Польша и Чехия", - подытожили журналисты издания.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получат от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

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