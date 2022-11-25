США убедили Польшу не передавать Украине МиГ-29 в начале вторжения - СМИ

Вашингтон и Пекин договорились, что если США остановят соглашение по МиГам, то Китай сделает попробует разрядить ядерную угрозу / defence-ua.com

В марте 2022 года Китай давлением заставил США сорвать соглашение с Польшей о поставках советских самолетов МиГ-29 Украине. Таким образом Пекин стремился предотвратить эскалацию войны, которая могла бы привести к применению Россией ядерного оружия. Об этом пишет британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэтьюз для журнала The Spectator.

Пекин знал о планах России провести так называемую военную операцию.

"Но россияне представили предстоящую войну как "ограниченную операцию по возвращению утраченной российской провинции и воссоединению России в исторических пределах". Но иллюзия поддержки Китая была одним из многих просчетов, приведших Путина к большой войне. Масштабы же российской военной операции, в том числе попытка молниеносной атаки на Киев, застали Пекин врасплох", - говорится в статье.

Мэтьюз пишет со ссылкой на свои источники в китайской армии, что хотя Китай официально поддерживал Путина дипломатично, обвиняя НАТО в провоцировании конфликта, у Пекина была глубокая обеспокоенность, что Путин перестарался и спровоцировал Запад на единый фронт.

"Когда возникла угроза дальнейшей эскалации в виде предложения польского правительства поставить Украине весь парк истребителей времен МиГ-29, китайцы обеспокоились. И хотя было маловероятно, что польские МиГи будут иметь значительное влияние на войну, оказание Киеву истребителей любого типа страной НАТО стало бы важным символическим, если не обязательно значимым с оперативной точки зрения, шагом к прямому участию НАТО в конфликте", – пишет Оуэн Мэтьюз.

Он напоминает, что сначала Вашингтон не возражал против передачи поляками Украине самолетов, однако 8 марта вдруг передумал. По мнению британского журналиста, это произошло под давлением Пекина.

"Вашингтон и Пекин договорились, что если США остановят соглашение по МиГам, то Китай сделает все возможное, чтобы разрядить ядерную угрозу Путина на оперативном уровне. И это сработало", – утверждает Мэтьюз со ссылкой на свои китайские источники.

По его данным, в начале сентября, во время серии встреч с руководством НАТО, министр иностранных дел Китая Ван И пообещал использовать значительные рычаги влияния Китая в Москве, чтобы отговорить Путина от использования ядерного оружия. В ответ НАТО подтвердило, что они не будут предоставлять стратегическое оружие Украине. А затем последовало совместное осуждение президентами США и Китая Джо Байденом и Си Цзиньпинем российской ядерной угрозы на Бали в начале ноября.

По словам Мэтьюза, за свою миротворчество Пекин надеется улучшить отношения с НАТО и Европой и "положить конец кровавой и бесполезной войне, которую его союзник Путин начал так опрометчиво".

"В Украине Китай, по словам источника, окончательно позиционирует себя как последнюю надежду на мир на этой планете. С этим могут не согласиться украинцы, которых, вероятно, попросят пожертвовать землей ради мира", – резюмировал британский журналист.

Напомним, в июне сообщалось, что Словакия может передать Украине советские истребители МиГ-29 после того, как договорится о защите своего воздушного пространства с Чехией и Польшей.

В начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер сделал заявление о том, что может передать советские танки и истребители Украине. По его словам, пока Братислава не получит американские истребители F-16, воздушное пространство страны защитят Польша и Чехия. Также он подчеркнул, что у словацкого государства есть все предпосылки верить в победу Киева в войне с Москвой.

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