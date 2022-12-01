"Нас ждет череда приятных сюрпризов": Арестович заинтриговал изменениями на фронте до нового года

Арестович заявил, что Украину ждут приятные сюрпризы на фронте до нового года/ УНИАН, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович анонсировал приятные сюрпризы в войне против России. По его словам, ждать таких сюрпризов стоит ближе к новому году.

Об этом он сказал в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной. Однако он отказался конкретизировать, о чем именно говорит.

"На нас всех ждет череда приятных сюрпризов ближе к новому году. Если бы и знал, не сказал бы (идет ли речь о контрнаступлении на Мелитополь или Крым – ред.). А так же я даже и не знаю (подмигнул – ред.). Поэтому не скажу", - отметил Арестович.

Латынина напомнила, что российские оккупанты уже объявляли воздушную тревогу с работой противовоздушной обороны в оккупированном Армянске в Крыму. Однако Арестович отказался комментировать это.

Он отметил, что "если ходы очевидны, это не значит, что представитель Офиса должен о них говорить во время войны и военных действий". По словам Арестовича, так как на нем лежит печать официальности, он "не может говорить некоторые совершенно очевидные вещи".

Раньше Арестович назвал число погибших украинских военных с момента начала масштабного вторжения войск России в Украину. По его словам, число погибших украинских военных составляет чуть более 10 тысяч человек.

Напомним, начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

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